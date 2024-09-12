越騎越偏！台中男自撞路旁轎車噴飛 竟掉出一面註銷車牌

機車自撞路旁轎車噴飛。（民眾提供）

2024/09/12 11:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天清晨發生一起離譜交通事故，楊姓男子騎車疑精神狀況不佳，行經西區一處路段時越騎越偏，竟自撞停放路邊停車格內轎車，楊男除連人帶車噴飛掛彩，機車置物廂還掉出一面車牌，經查確認是註銷車牌但未懸掛，依道路交通事故處理程序辦理，進一步釐清肇因。

這起事故發生在今天清晨4時27分，台中市第一分局交通分隊獲報，西區忠明路上發生交通事故趕往處理，經查，23歲楊男當時騎車，由福人街沿忠明南路往存中街方向慢車道行駛，騎至事故地點一家摩鐵前時，不慎自撞紀男停放在路邊停車格內豐田轎車。

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從相關監視器畫面顯示，楊男當時原本正常騎在慢車道上，隨後疑因精神狀況不佳恍神，直接碰撞轎車後連人帶機車噴飛，除造成轎車左後車尾碰損，楊男頭部及身體也有多處擦挫傷，所幸經送醫救護沒有生命危險，但離奇的是，這一撞機車傾倒時，竟自置物箱內掉出一面車牌。

由於近期警方全力執行「淨牌」專案掃蕩假車牌，警方發現該面車牌不敢大意，一度懷疑有隱情立即展開調查，經查，楊男胞兄名下有兩輛機車，其中一輛前陣子車牌遭註銷，近日準備繳回監理機關時先放到另輛機車置物箱內，也就是楊男所騎乘的該輛機車，未料因自撞掉出虛驚一場。

至於自撞機車車牌正常，未涉及無照駕駛等不法情事，警方表示，楊男經呼氣酒測無飲酒反應，全案依道路交通事故處理程序辦理，並轉交通大隊釐清肇事原因，呼籲民眾行經路口應注意周邊及車前狀況，確保行車安全。

豐田轎車的左後車尾碰損。（民眾提供）

機車置物箱掉出一面註銷車牌。（民眾提供）

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