Red Bull Showrun Taichung賽車展演 引爆台中飯店訂房潮

今年亞洲唯一的Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，將於9月28日在台中登場！（圖由觀旅局提供）

2024/09/12 11:00

〔記者歐素美／台中報導〕今年亞洲唯一的Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，將於9月28日在台中登場！3萬張門票瞬間售罄，顯示民眾對這場賽車展演充滿高度期待。台中市觀光旅遊局表示，這次活動不僅門票銷售一空，台中市旅館業也迎來訂房潮，許多旅館的訂房率已達9成以上，如果現在還沒訂房，動作要快！

另外，9月14日至15日舉辦的「台中國際踩舞嘉年華」首度移師到豐原，也歡迎民眾住台中過中秋。

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觀旅局表示，Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，將在市政路封街展演，讓車迷們能夠近距離欣賞賽車的速度與激情，享受視覺與聽覺的饗宴，除了全府動員迎接國際級的展演活動外，旅館業也紛紛祭出專案優惠活動，臨近活動現場的知名飯店，包括台中日月千禧酒店、福華大飯店、裕元花園酒店、長榮桂冠酒店等一房難求，活動當天預計有數萬名遊客共襄盛舉，尚未訂房的旅客，強烈建議儘早安排行程，手刀訂房。

觀旅局收錄多家旅宿業配合推出的專屬優惠方案，相關資訊可至活動專區查詢，除了展演及相關住宿優惠資訊外，還有遊程、餐廳及伴手禮推薦。

觀遊局指出，除了台中國際踩舞嘉年華、Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，緊接著「2024台中爵士音樂節」、「2024台中購物節」、「2024台中好湯溫泉季」、「2024台中國際花毯節」等將陸續登場，每月都有精彩活動，歡迎民眾到台中住宿合法旅宿，暢遊中台灣。

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