台中國際踩舞嘉年華14日登場！交通停車資訊一次看

台中國際踩舞嘉年華活動現場規劃。（警方提供）

2024/09/12 08:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中國際踩舞嘉年華將於9月14、15日在豐原登場！9月14日中午12時至晚上7時，中正路沿線（中正路211巷至豐原火車站西側出口前） 將禁止汽機車通行，豐原警分局配合將進行交管。

由於中正路是豐原主要交通要道，配合辦理踩舞，一定會對民眾及交通等產生影響，警方提前因應，提供民眾前往豐原轉運中心停車及搭乘大眾運輸交通等資訊一次看：

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一、國道1號豐原交流道下左轉神岡區中山路續接豐原區中正路右轉圓環南路，續行圓環東路，左轉向陽路右轉豐陽路抵達豐原轉運中心。

二、國道4號后豐交流道下走豐原區三豐路左轉圓環北路右轉豐勢路一段進入豐原轉運中心。

三、國道4號豐潭段從台中市潭子區西行豐原區下豐原交流道右轉豐勢路二段續接豐勢路一段抵達豐原轉運中心。

四、民眾可搭乘台中捷運系統（如捷運烏日站、市政府站、文心中清站）至捷運松竹站再轉乘台鐵區間車至豐原火車站下車。

五、如有停車需求可至台鐵沿線火車站停車位停泊，再轉乘台鐵區間車至豐原火車站下車。

六、站前計程車停靠站移至車站東側出口東仁街臨時排班處。

屆時，行經中正路段的公車將改道，提醒民眾相關交通管制資訊可參考活動網頁。

至於停車部分，民眾如有接送臨停需求，改於三民路22號前避車彎或東側豐勢路一段147巷臨停，或是利用豐原轉運中心及社會住宅平面停車場，30分鐘臨停免費服務。

汽車可前往會場附近大車河停車場中山場、永發停車場、公有豐原轉運中心停車場、豐原台鐵豐原火車站附設汽車停場及社會住宅預定地臨時附設停車場等汽車停車場停放；機車可前往豐原復興（機車）站、豐原轉運轉運中心停車場（立體）等停放機車停車場停放，或以google網路地圖搜尋附近較近的停車場停放，預估可容納910輛汽車及1148輛機車停放，應可滿足停車需求。

散場時，民眾離場北上往后里方向，可從三民路往三豐路接國道4號及國道1號；往市區方向，建議走三民路左轉源豐路右轉中正路直行接國道1號，或選擇中正路左轉中山路上台74線潭子匝道；往國道4號豐原端東勢區方向，走豐勢路一段接豐勢路二段直行。

豐原分局分局長林大為呼籲，今年活動會場自豐原火車站出站即可到達活動會場，交通便利，請民眾多多搭乘台中捷運系統、台鐵區間車、公車等大眾運輸交通工具參加踩舞嘉年華，不僅免花時間尋找停車位，也更為環保。

台中國際踩舞嘉年華，離場路線圖。（警方提供）

豐原轉運站。（警方提供）

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