98.56％不夠！審計報告點名 台中弱勢兒疫苗催種待加強

台中市審計處決算報告指出，衛生局逾期未完成疫苗接種兒童催種作業待加強。（記者蔡淑媛攝）

2024/09/11 22:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市審計處決算報告指出，逾期未完成疫苗接種的兒童催種作業有待加強，尤其，6歲以下弱勢兒童逾期未完成疫苗接種，就有3人查無催種或訪視紀錄，議員強調，市府照顧弱勢兒童應滴水不漏，漏掉任何一個孩子疫苗接種都不應該，衛生局回應，將輔導衛生所積極催種，確實訪查和督導考核機制。

審計處指出，中市衛生局去年度（112）入學世代兒童常規疫苗，全數接種完成率達98.56％，推動醫療保健工作及衛教等業務，也獲中央考評六都第一，但6歲以下弱勢兒童逾期未完成疫苗接種有9人，其中3人查無催種或訪視紀錄，有待加強催種訪視作業。

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衛生局統計，去年滿5歲至國小接種完成情形，以麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第2劑及四合一（白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗）未完成居多，由於多數常規疫苗在在3歲前完成，因此到滿5到入學前的這兩種加漒劑較易被忽略。

針對該3名弱勢孩童查無催種或訪視紀錄，衛生局指出，分別為2到3歲，衛生所發現逾期後電話追蹤關懷，有父母回應是是孩子常感冒無法完成接種，已陸續補打完成，衛生所忙碌而漏填追蹤紀錄，至於其中1名3歲女童1歲後未再有接種紀綠，查出父母離異，女兒由媽媽照顧，居所不固定，衛生所請里長陪同家訪，直至9月也持續電訪，連絡上祖母，但一直未絡繫上媽媽，已通知社工關懷。

議員陳俞融表示，照顧弱勢孩子一個都不能少，訪視和常規疫苗接種更要滴一水不漏，雖然弱勢童未完成接種不多，但一個都不能漏掉，他們已經家庭弱勢，更需要衛生社政的照顧，市府漏掉任何一個孩子都不應該，她認為，既然衛生局有心要做好，就應該更全面，別讓弱勢的孩子成為黑數，市府應全面檢討現存機制有無疏漏、也要儘快補足衛生所人力。

議員張芬郁則說，肯定衛生所催打常規疫苗才能達到逾98%的成果，幼兒健康不能等，接種疫苗時醫師也會評估其生長發育情形，如果需要早療更要及時，尤其遇到弱勢兒或風險家庭逾期未接種，資訊及資源不足，更應關注，可能有失蹤、受虐等風險，找不到時不應只有通報，應有跨局處平台列案追蹤。

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