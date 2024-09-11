中市打造媽祖文化園區 宗教團體聚集市府抗議違反宗教中立

中市打造媽祖文化園區，宗教團體市府前做禮拜盼宗教平等 。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/11 16:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府打造大安媽祖文化園區，歷經3任市長，媽祖雕像8月初終動工，將打造全台最高、30公尺高媽祖像，預計後年完工；包括台中市台灣宗教自由關懷協會等宗教團體今日聚集台中市政府廣場做感恩禮拜，表達反對市府違反宗教中立；觀旅局指出，媽祖雕像是以文化及公共藝術角度呈現，由民間公司捐贈，其他縣市也有出資辦理宗教設施的前例。

大安媽祖文化園區由前市長胡志強規劃，林佳龍接任後續推動，雕像基座場館工程已於2017年12月完工，但基座興建7年卻空無媽祖雕像，台中市長盧秀燕上任後轉尋求民間資源，獲民間捐贈媽祖像，8月3日雕像工程終動工，預計2026年完工，將打造高30公尺的媽祖雕像。

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今日包括台中市台灣宗教自由關懷協會、基督教長老教會台中中會、台中公義行動教會等宗教團體數十人，在市府前做感恩禮拜、唱詩歌，籲市府維護宗教中立。

台中公義行動教會牧師張顯爵指出，媽祖雕像若設在私人土地無從置喙，但大安媽祖文化園區所在土地屬市府所有，且基座也是市府預算興建，在其中設置特定宗教的雕像，破壞憲法保障的宗教平等與自由，也破壞市府宗教中立的立場。

前國防部長蔡明憲也到場強調，大安園區占地數千坪，市府卻以發展觀光名義，用公共資源補助特定宗教，即使雕像是民間捐贈，仍違反政府宗教中立，建議市府把該園區改名「大安文化觀光園區」，禁止竪立任何宗教雕像或象徵物品。

觀旅局指出，大安媽祖文化園區歷經12年、3任市長努力，以翻轉海線觀光發展的目標規劃，市府對於園區建置沒有預設立場，園區定位為提供民眾觀光遊憩休閒的公共場域，雕像本體係以文化及公共藝術角度規劃，由民間藝術基金會捐贈，並無政府預算。

觀旅局另指出，國內已有公務部門出資辦理宗教設施，例如日月潭耶穌堂、馬祖媽祖宗教文化園區、澎湖大倉媽祖文化園區、梨山耶穌堂等案例。

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