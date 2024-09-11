幻象戰機失事飛官謝沛勳幸運生還 賴清德探視感謝國軍保衛國家

新竹空軍基地編號2047幻象戰機昨晚在苗栗後龍外海失事，飛行員謝沛勳上尉彈射逃生，今天凌晨1點多被送往梧棲童綜合醫院檢查治療，總統賴清德及國防部長顧立雄今天上午10點到醫院探視慰問。（總統府提供）

2024/09/11 11:18

〔記者歐素美／台中報導〕新竹空軍基地編號2047幻象戰機，昨晚在苗栗後龍外海失事，飛行員謝沛勳上尉彈射逃生，今天凌晨1點多被送往梧棲童綜合醫院檢查治療，總統賴清德及國防部長顧立雄，今天上午10點到醫院探視慰問，感謝國軍保衛國家，並呼籲國人支持國軍。

對此事件，國防部長顧立雄表示會做好各項檢驗措施，並強調飛官的安全是最重要的，後續的部分，國防部會再跟社會大眾做報告。

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賴清德表示，衷心感謝謝沛勳上尉及全體國軍保家衛國，感謝國防部、海巡及海洋委員會主委管碧玲等全力搜救，很高興可以完成使命。

賴清德表示，他剛探望完謝沛勳上尉，童綜合醫院給予最好的治療，總院長童敏哲表示，謝沛勳上尉目前情況穩定，沒有生命危險．一切都非常好。

他並指出，國軍為保家衛國，堅守崗位，訓練不分晝夜，非常辛苦，敬請國人全力支持國軍，做國軍的後盾，讓他們更有力量，保家衛國，社會才有可能安定。

童綜合醫院急診室主任魏智偉表示，謝沛勳到醫院時意識清醒，經檢查頸部、背部及手部有一些挫傷，經安排電腦斷層及核磁共振檢查，沒有內出血及明顯脊椎受傷，目前病情穩定在醫院持續觀察中。

對此事件，國防部長顧立雄表示會做好各項檢驗措施，並強調飛官的安全是最重要的，後續的部分，國防部會再跟社會大眾做報告。

總統賴清德今天前往醫院探視幻象飛官謝沛勳。（總統府提供）

總統賴清德今天上午到童綜合醫院探視飛官謝沛勳，感謝相關單位搜救，並呼籲國人支持國軍。（記者歐素美攝）

賴總統今上午到童綜合醫院探視飛官謝沛勳。（記者歐素美攝）

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