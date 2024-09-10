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台中1歲女嬰疑「痰咳休克亡」檢方將相驗 保母疑違法收托

台中市沙鹿區一名由保母照顧的1歲女嬰，今（10）日接近中午時，疑似因痰咳導致休克死亡，該名女嬰被送至台中榮總急救，於13時30分搶救不治。（資料照）

台中市沙鹿區一名由保母照顧的1歲女嬰，今（10）日接近中午時，疑似因痰咳導致休克死亡，該名女嬰被送至台中榮總急救，於13時30分搶救不治。（資料照）

2024/09/10 20:32

首次上稿 20:08
更新時間 20:32（增加社會局說法）

〔記者張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕台中市沙鹿區一名由保母照顧的1歲女嬰，今（10）日接近中午時，疑似因痰咳導致休克死亡。台中清水分局今日指出，今日11時40分許，119通報沙鹿區1名女嬰休克送醫救治，立即派員趕往了解，該名女嬰送至台中榮總急救，於13時30分搶救不治，清水分局依規定通報社會局，並於調查相關人員及進行現場採證後，報請台中地方檢察署檢察官相驗以釐清案情。

台中市府社會局表示，檢察官將相驗釐清死因。居家托育服務中心立即派遣訪視輔導員前往訪視，經查保母收托處不是登記收托地址，周姓保母也已在2月份辦理暫停托育，疑似違法收托部分，社會局將依相關法規嚴查嚴懲，絕不寬貸。

社會局說明，上週有民眾檢舉周姓保母在另外一處龍井區違法收托，居托中心無預警查核，但周姓保母當時以私人住宅為由，拒絕訪輔員進入，訪談時否認收托幼兒，現場也沒有聽見幼兒聲音，所以預計2個月內複查。

社會局強調，周姓保母為暫停托育狀態，若未辦理恢復即收托，違反居托管理辦法規定，社會局可令其限期改善；若後續追查收托人數達5人以上，將依違法兒少權法規定，裁罰6萬元到30萬元罰鍰及公布姓名。

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