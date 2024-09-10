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    中市優質紅龍果評鑑揭曉 外埔果農徐桂敏奪冠

    台中市紅龍果評鑑評審來賓合影。（記者張軒哲攝）

    台中市紅龍果評鑑評審來賓合影。（記者張軒哲攝）

    2024/09/10 16:11

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔區是國內紅龍果大宗產地，台中市府今日舉辦「台中市優質紅龍果果品評鑑」，此次共計有60組產銷班農民報名參賽，經評審委員仔細品嘗評分後，由外埔區徐桂敏勇奪冠軍或2萬元獎金，成為今年度的紅龍果王。

    台中市府農業局表示，為持續提升台中市紅龍果果品品質，此次評鑑特邀請農業部農糧署、台中區農業改良場、農業試驗所及國立中興大學等農業學術研究機關專家擔任評審，根據紅龍果外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目進行果品評鑑，冠軍為外埔區徐桂敏，可獲得獎牌及獎金2萬元；亞軍為外埔區饒黃節及外埔區簡莉穗，可獲得獎牌及獎金1萬2000元；季軍為外埔區劉興陽、外埔區賴玉郎及外埔區徐健勝，可獲得獎牌及獎金5000元；優勝分別為東勢區徐正識、外埔區湯玉蘭、外埔區陳歆妤及外埔區劉興政，則有獎牌及獎金2000元。

    農業局指出，紅龍果成熟後依果皮及果肉顏色可分為紅肉種及白肉種，台中市以生產白肉種紅龍果為主，產期為每年6月至11月，果實呈橢圓形，果皮狀似龍鱗，鱗片修長且紅色中帶著鮮綠色，口感清甜爽脆，是炎炎夏日中，非常消暑的優質果品。此次評鑑為白肉種紅龍果，台中市紅龍果種植面積達134公頃，年產量3344公噸，主要栽培在外埔、東勢、后里、石岡等區。台中市生產的紅龍果口感清爽、肉質鮮脆，帶有淡淡的清甜香氣，是營養豐富且富含膳食纖維的健康果品，適合大小朋友一同分享品嘗。

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