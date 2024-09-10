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    屢傳死亡車禍 中市太平長龍路新增測速照相9/13啟用

    為降低事故，提升用路人安全，台中市警局在太平長龍路4段35.5k新設測速照相桿，將於9月13日起正式執法。（記者陳建志翻攝）

    為降低事故，提升用路人安全，台中市警局在太平長龍路4段35.5k新設測速照相桿，將於9月13日起正式執法。（記者陳建志翻攝）

    2024/09/10 16:08

    〔記者陳建志／台中報導〕跑山車友們注意了！台中太平區長龍路，近年已傳出多起死亡車禍，為有效提升長龍路的用路安全，經相關單位評估及徵詢當地居民意見，台中市政府警察局已於長龍路4段35.5k處新建置固定式測速照桿，將於今年9月13日起正式執法，因該路段多彎道且為下坡，如車速過快容易使車輛失控偏移車道，產生肇事危險，希望藉由速度管理，防制事故發生。

    台中市太平區長龍路（俗稱136市道）為通往南投縣國姓鄉的重要通道，因沿線山區蜿蜒曲折，常為重機車友們聚集的熱點，但時有「山道猴子」出現，除嚴重影響山區安寧外，近年也釀出數起自摔的死亡車禍，肇因多為車速過快失控所致。

    台中市政府警察局太平分局除透過勤務作為於每日編排巡邏及移動測速照相外，並於週六、日時段不定時配合環保局、監理站實施「環警監」聯合稽查勤務，加強改裝車、噪音車取締，但仍有部分車友違規，除嚴重影響用路人安全外，也將自己暴露在危險中。因此，經市警局及相關局處評估後，於長龍路4段35.5k處新建置固定式測速照相桿。

    太平分局表示，目前長龍路1至4段沿線，計有3處固定式測速照相設備，除新設置的長龍路4段35.5k處測速照相桿，另2處分別設於長龍路1段166巷口、長龍路4段25巷口，希望透過固定式、機動式測速照相交叉實施，以期降低事故及減少憾事發生。

    太平分局分局長沈能成表示，在易肇事路段設置測速照相設備，目的不是開罰，而是為了維護用路人的安全，呼籲讓駕駛人遵守車速限制，養成遵守交通規則的好習慣，共同維護交通安全。

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