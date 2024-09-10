台中全裸情侶屋內玩泡泡趴 25歲男疑滑飛自10樓陽台墜亡

2024/09/10 16:11

首次上稿14:22

更新時間16:11（新增案情）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區九龍街一棟大樓今天上午傳出墜樓案，一名年約25歲男子疑從高樓墜落，砸中停在人行道的機車，當場倒臥血泊已無生命跡象，消防局獲報立即出動北屯分隊救護車前往救護，經送往中國附醫搶救，仍在近中午因傷重不治。

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經查，這對情侶今年4月間才透過友人介紹認識，還處於熱戀期，事發大樓10樓是同齡女友的租住處，救護車到場時，男友全身赤裸倒臥在地面，已失去呼吸心跳，女友也是全身濕透，衣著不整，跑到1樓關心狀況並陪同男友就醫，隨後會同警方折返租住處釐清案情。

鑑識人員到場調查，屋內客廳、浴室到陽台都是大量水漬及泡沫，地上還散落多個裝有肥皂水的寶特瓶，女友尷尬透露，當時兩人全裸在浴室玩情趣遊戲戲水，玩到客廳及陽台還互噴肥皂水泡泡助興時，男友突然告知「想看一下風景」，隨即跑到陽台抽菸並攀爬欄杆，未料疑因身體濕滑抓不穩欄杆，不慎墜落地面釀成悲劇。

而情侶間雖未吵架爭執，但經查，男友才因長期飽受精神上困擾，昨天才剛就醫，手機內與友人對話也都是負面情緒字眼，警方已報請檢方相驗，進一步釐清確切死因。

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