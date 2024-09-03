交長陳世凱核定東豐快速道路經費 補助49.69億

東豐快正在施工中。（市府提供）

2024/09/03 19:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕備受台中人期待的東豐快速道路，新上任的交通部長陳世凱今天在臉書上指出，簽署了上任後第一件公建計畫公文，正式核定「東勢─豐原生活圈快速道路新建工程」，交通部將補助49.69億元工程經費。

東豐快速道路被視為「山城生命救援線」，目前台中市政府正施工中，工程分為5個標案，除了第4、5標已完工、第3標施工中及第2標規劃設計中外，連接國道4號豐勢交流道至石岡段的第一標工程是最具困難挑戰的隧道工程，目前正在進行採購招標作業，近日也由採購評選委員會選出最有利標廠商，將依程序續行決標作業。

曾擔任台中市議員多屆的交通部長陳世凱今天在臉書PO文表示，他簽署了上任後第一件公建計畫公文，正式核定「東勢─豐原生活圈快速道路新建工程」，交通部將補助49.69億元工程經費。

他表示，這項工程是為了提供東勢及石岡地區銜接國道系統，將山城地區納入台中快速道路生活圈系統，活絡經濟及觀光產業發展，並提供一條緊急救護救災的道路。

他曾任台中民意代表，深知這項工程對台中發展的重要性。因此，上任後他全力支持這項公共建設計畫，期待這項工程儘速興建完工，讓大台中高快速公路網更加完善、完整。

交通部長陳世凱表示，核定補助中市東豐快速道路49.69億元工程經費。（翻攝陳世凱臉書）

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