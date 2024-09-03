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蔡英文去過文青餅店大公開 盧秀燕推身障月餅

台中文青排隊名店曲奇餅乾短腿ㄚ鹿，前總統蔡英文也曾朝聖過。（業者提供）

台中文青排隊名店曲奇餅乾短腿ㄚ鹿，前總統蔡英文也曾朝聖過。（業者提供）

2024/09/03 20:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中文青排隊名店曲奇餅乾「短腿ㄚ鹿」，前總統蔡英文也曾朝聖過，說要品嘗看看目前年輕人喜愛的美食，這家餅乾店也有不同行銷策略，不提供宅配，台中市3家分店販賣口味都不同，要蒐集完全就得連跑3家店、排好幾次隊。

業者表示，短腿ㄚ鹿店名是老闆的女兒很喜歡長頸鹿，因此以可愛的短腿長頸鹿做為店名與Logo，餅乾盒也是賣點，設計圖案走可愛風，不定期更換，各分店的圖案有時也不同，在節慶也有限定版圖案，有消費者愛收集餅乾盒也成為吃餅乾的另一種樂趣趣，這次中秋節也特別設計應景禮盒圖案，短腿長頸鹿與月兔聯手賣萌，同時「紅髮斑斑」品牌也推出主打蝴蝶酥。

中秋氣氛愈來愈濃，台中市長盧秀燕也當代言人，拍攝影片推薦13家身障團體中秋月餅和手工皂，再次主播上身，演出魔術戲法，變出一桌月餅，拿出小抄連念各式月餅及手工皂的品項，邀請大家揪團預購優先採購產品，「中秋有愛，快打電話訂起來」，最後還小搞笑，要把像月餅的手工皂吃下肚，最後再拿出應景的蛋黃酥，直呼「好吃！」

今年中秋節身心障礙優先採購公益月餅包括有蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪、小月餅、鳳凰酥、檸檬酥、廣式月餅和桂圓核桃酥等，以及手工皂、清潔液、咖啡與茶禮盒，來自十方啟能中心、立達啟能訓練中心、伊甸迦南園烘焙庇護工場、瑪利亞社會福利基金會、唐氏症基金會、肯納自閉症社會福利基金會等13家機構。

社會局表示，優採產品經過主管機關審核通過，確實由身障機構、團體及庇護工場內的身障朋友參與製作，身障團體獲得收入，也能協助身心障礙朋友充分的學習與自我成長。

前總統蔡英文在台中文青排隊名店曲奇餅乾店簽名。（業者提供）

前總統蔡英文在台中文青排隊名店曲奇餅乾店簽名。（業者提供）

盧秀燕拍影片推薦中秋節身心障礙優先採購公益月餅。（市府提供）

盧秀燕拍影片推薦中秋節身心障礙優先採購公益月餅。（市府提供）

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