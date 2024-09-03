台中新市政大樓廣場旁空地野草叢生 遭批有礙觀瞻

台中新市政大樓旁有一處空地，遭質疑野草長太茂盛，市民要求市府處理。（記者蘇金鳳攝）

2024/09/03 19:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有一名林姓市民向本報反映，日前經過台灣大道的市府大樓，發現廣場旁的一處的空地竟然雜草叢生，該位市民質疑依規定野草不得高於50公分，但他目視已超過50公分，而且位在新市政大樓旁，未免有礙觀瞻，不管是私有地還是市有地，市府應該要求地主或者土地所有權的單位儘速除草。

環保局表示，環保局的清潔隊平時均會定期巡檢空地環境，經查該筆土地所有權人為教育部，今年8月29日到場查核，發現雜草未妥善修剪，昨日已函請土地所有權人限期改善，將持續追蹤改善情形，若未依限完成清理，將依《台中市環境清潔維護自治條例》第16條規定裁處。

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另外，議員林祈烽表示，近來時常下雨，導致許多空地雜草叢，連市政府旁空地都難以倖免，影響市容，更可能窩藏蟲蛇甚至成為治安死角，要求市府在雨季過後應加強空地查報管理，並針對雜草過高或環境髒亂的空地予以限期改善，尤其是水湳經貿園區及各重劃區更要列為重點查報對象。

議員朱暖英也表示，有很多重劃區及空地雜草過長，除了影響市容也容易被丟棄垃圾，但因最近的雨水比較多容易生長，管理局處應多巡查，定期修剪，也才不會有蚊蟲，影響環境。

新市政大樓旁一處空地，野草長得太茂盛，令外界質疑。（記者蘇金鳳攝）

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