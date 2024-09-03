中市府覓場地牛步化 企業家葉錦渠「自費」50萬闢匹克球場

大里仁化幸福匹克球場，由企業家葉錦渠號召球友，自費在自家土地闢建，近日正式啟用。（記者陳建志攝）

2024/09/03 18:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里企業家葉錦渠近年打匹克球成功減重贏得健康，南大里遲無練習球場，葉錦渠和球友募得50萬元，在自家土地闢建符合國際標準的匹克球球場，民進黨市議員張芬郁說，之前就向市府運動局爭取在大里的仁化、仁德里一帶，尋找合適場地新闢匹克球場，推廣這項新興運動，但市府動作慢，才會讓民間等不及自掏腰包闢球場，認為市府要好好反省檢討。

大里企業家葉錦渠熱心推廣匹克球運動，因南大里還無匹克球球場，葉錦渠在大里永隆匹克球隊隊長陳美華及球友何獻榮共襄盛舉下，3人出資約50萬元，在葉錦渠大里仁美路工廠旁自家土地，自掏腰包闢建一座符合國際標準的匹克球球場，近日熱鬧舉行開幕啟用儀式。

張芬郁說，去年3月大里區體育會匹克球委員會正式成立，以永隆社區隊為班底球友，在二二八運動公園向市府運動局爭取闢建2座匹克球球場時，她同時向市府運動局爭取，也在南大里的仁化、仁德一帶，尋找合適場地新闢匹克球場，推廣這項新興運動。

張芬郁說，匹克球等新興運動項目已成潮流新趨勢，可惜市府做事總是慢半拍，動作實在太慢了，以「用地取得」等理由搪塞推拖，讓等不及的民間社團球友，只好自費找地建球場，市府真得要好好反省、檢討。

葉錦渠說，匹克球打球規則易學、易懂，初學不久就可上手、上場，是項老少咸宜運動。場地約羽毛球場般大小，網具高度降低有點像網球，一場球打下來，跑動距離及流汗運動量，不輸網球或羽毛球。

葉錦渠指出，自己約打了2年匹克球，體重從80公斤減少為73公斤，腰圍更瘦了一大圈，身形比以前壯瘦，以前蹲下身就很吃力，現在蹲、站都很靈活；走起路、說起話來神采飛揚。這次自費興建「仁化幸福匹克球隊」球場「拋磚引玉」，希望這項新興運動，能獲市府等單位重視推廣，加快闢建新球場腳步。

運動局說，匹克球為近年新興運動，老少咸宜，加上場地使用相當具有彈性，除可利用運動局於大里區所設置匹克球專用球場從事該項運動及比賽外，運動局也積極與匹克球協會合作，利用既有相關球場舉辦比賽，如今年初於網球中心辦理台中市市長盃全國匹克球錦標賽及9月份於大甲體育場籃球場辦理第4屆大甲國聖獅子盃全國匹克球邀請賽等，將會持續檢討各類運動人口需求，適時適地興闢設施，提供市民更多運動空間。

台中大里企業家葉錦渠（右3），自費募資闢設匹克球球場，近日落成啟用。（記者陳建志攝）

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