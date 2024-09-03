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車廂變賽！中捷國際賽車展演彩繪列車上路 打卡牆同步設置

國際賽車展演彩繪列車呈現濃厚的賽車氛圍。（中捷公司提供）

國際賽車展演彩繪列車呈現濃厚的賽車氛圍。（中捷公司提供）

2024/09/03 16:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市9月28日舉辦國際賽車展演，台中捷運獲主辦單位Red Bull授權，攜手推出主題彩繪列車，將車廂變身為賽道，今天正式上線，也在捷運市政府站、水安宮站及高鐵台中站同步設置大型打卡牆，民眾可與擬真的Red Bull賽車合影。

中捷公司說，全國矚目的Red Bull Showrun Taichung將於9月28日在台中市政路封街舉行，主題彩繪列車車廂完全複製當日市政路封街展演現場，裝飾擬真的市政路路牌，地貼則完整呈現賽道細節，並加入了「300飆速催蕊」有趣標語，營造身臨其境的速度感；車廂前後端還特別設計賽車燒胎痕跡，讓旅客一踏入車廂就能感受濃厚賽車氛圍。

此外，車廂門呈現此次活動台中知名地標主視覺及紅白相間紐澤西護欄，更能完整感受賽道的真實體驗，窗貼則是Red Bull賽車及本次活動的賽車手角田裕毅的肖像，讓賽車迷在搭乘捷運時提前感受活動的熱情。若要體驗彩繪車廂拍照樂趣，只需開啟台中捷運APP中「到站時刻」選項，即可查詢Red Bull Showrun列車的進站時間，讓旅客輕鬆追蹤彩繪車廂，歡迎大家來搭乘打卡。

中捷公司特別在捷運市政府站1樓、水安宮站3樓（付費區內）及高鐵台中站2樓（付費區內）設置大型打卡牆，打卡牆為雙層結構，旅客可以走進背板，與擬真的Red Bull賽車合影，創造駕馭賽車的錯位視覺效果。民眾只要在9月底前將打卡牆前的合影上傳個人社群平台（FB或IG），並標註#台中國際賽車展演及#TMRT，即可參加抽獎，有機會獲得活動限量聯名紀念悠遊卡豐富獎品。

Red Bull Showrun彩繪列車複製市政路封街展演現場。（中捷公司提供）

Red Bull Showrun彩繪列車複製市政路封街展演現場。（中捷公司提供）

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