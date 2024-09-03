為了2千元！台中法律系高材生淪車手 警扮工人活逮羈押

鄔姓男大生當場被活逮。（警方提供）

2024/09/03 12:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名某大學的19歲法律系高材生，暑假期間打工賺外快，竟被詐團吸收淪為車手，為了每次僅2000元酬勞鋌而走險，上月底他假冒投資公司專員，現身與一名已被騙上百萬的老翁面交時，被埋伏在附近扮成工人的員警活逮，他當場全身僵硬嚇傻，詢後移送法辦檢方也聲押獲准。

台中市第二分局今天指出，74歲張姓老翁今年6月間在網路看到一則代操盤高獲利的投資廣告，由於該廣告誆稱投資股票保證獲利，張翁不疑有他，隨後加入名為「聯聚國際投資股份有限公司」的客服人員LINE好友，踏入詐團陷阱，期間根據對方指示，不斷被要求慫恿追加大額現金才能獲利，張翁陸續以投資為名投入90萬元。

然而當張翁上月要求獲利兌現時，詐團卻要求他再次投入巨額現金才能順利操作，張翁意識到可能被騙，至此終清醒立即報案求助，警方得知詐團安排於當月底與張男面交200萬元後，迅速展開佈局，為了不打草驚蛇，立人所巡佐林宗仁、員警葉玟興、李岳鴻、張國隆等人決定喬裝工地工人，埋伏在詐團指定的北區長青公園面交地點附近工地。

面交當日，當19歲鄔姓車手以假冒投資公司業務專員身份出現時，頭戴工地帽、身穿反光背心、手拿材料的員警迅速出擊，一舉將其逮捕，鄔男當下因驚慌過度，整個人僵住不知所措，經查，鄔男為台中市某大學財經法律系學生，成績優異，即將升大二，暑假期間因為缺錢而在社群FB上找工作，結果被詐騙集團吸收淪為車手。

而鄔男每次與被害人面交成功後，雖可以賺取2000元的報酬，但刑責相當重，還得面臨被害人的巨額求償，且沒有任何一條法條載明車手初犯一定會獲得減刑，真的是得不償失，也讓人對其身為法律系高材生，法律觀念竟如此薄弱感到錯愕，全案詢後詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方也聲押鄔男獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方喬裝成工人在面交地點附近埋伏。（警方提供）

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