何欣純要求交通部長陳世凱「多接地氣」 勤走基層爭取認同

立委何欣純（中）受訪要求新任交通部長陳世凱層應「勤走動接地氣」。（記者黃旭磊攝）

2024/09/03 11:45

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨立委何欣純為立院交通委員會召委，上午前往南屯區東興路視查，驚訝當地（南屯路⼆段至五權⻄路⼆段）竟有10多年未整平柏油路面，所幸經當地大興里民反應，由內政部補助款到位啟動改善計畫，何欣純受訪要求新任交通部長陳世凱層應「勤走動接地氣」，關心地方交通建設展現專業能力。

何欣純、內政部國土管理署中區基礎工程分署長陳俊雄、南屯區公所主秘蕭坤亮，會同南屯區大興里長許鳳凰上午至東興路視查道路改善⼯程，許鳳凰表示，東興路段有10多年未曾燙整平柏油路面，屢遭駕駛及騎士抱怨危險，而工程經費740萬元、由國土署及台中市府各負擔5成，由內政部提升道路品質計畫2.0方案補助經費，近日就會啟動審查發包作業。

何欣純受訪表示，交通部長陳世凱上任後，2日晚間率先回到故鄉台鐵台中車站關心市民掉落鐵軌事件，在場定案要求台鐵做柵欄改善工程，期許他應該要做第一線了解狀況，勤到第一線基層走動爭取人民認同，「關心整體交通建設接地氣、展現能力與專業」。

台中市以每年100公里燙平道路為目標推動「燙平專案」，今年由建設局投入超過1.3億元、改善41條重要路段平整度，不過，東興路段（南屯路⼆段至五權⻄路⼆段）未曾改善顛頗現況，經何欣純與民進黨台中市議員何文海爭取經費啟動工程。

陳俊雄表示，優先要求行人友善空間到位，將審查要求工程單位不只刨鋪道路、整平路基，還要加強人行通道銜接路面高低差，讓民眾行走、騎乘及駕駛都安全。

民進黨立委何欣純（左3）與台中市議員何文海代表關切東興路10多年未整平路面。（記者黃旭磊攝）

大興里長許鳳凰說，東興路（南屯路⼆段至五權⻄路⼆段）有10多年未整平路面。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法