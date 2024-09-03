隔9小時仍飄酒味 酒駕累犯再吞10萬元罰單

警方攔下騎機車方男。（警方提供）

2024/09/03 09:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市方姓男子前天早上在工地喝了幾罐啤酒，過了約9小時，當天傍晚自認已無酒精殘留，放心騎機車下班回家，途中因騎車搖晃且安全帽帶鬆垮被攔下，未料員警一靠近就聞到酒味，經酒測雖未達刑法公共危險罪門檻，仍違反道交條例開單扣車，加上是10年內第2次酒駕，屬累犯且駕照已註銷，苦吞破10萬元罰單。

台中市第五分局北屯區員警當天傍晚在松竹路與環中東路口交通疏導，發現57歲方男騎機車搖搖晃晃地沿環中東路往潭子區方向，且安全帽帶鬆跨，由於安全帽在騎乘途中脫落，將對用路環境造成危險，立即將他攔下並提醒扣緊，未才一靠近方向就聞到他身上飄出酒味，且面色潮紅。

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員警研判其可能涉及酒駕行為，經實施呼氣檢測，果真測出酒精濃度0.17毫克，此時方男一臉不敢置信說，早上8點多在太平區工地喝了幾罐啤酒，沒想到過了約9小時下班後，竟還殘留酒精反應，警方查出，方男已是10年內第2次酒駕，屬於累犯，除了要面對道路交通管理處罰條例第35條的9萬元罰鍰外，還要當場移至保管車輛、吊扣牌照2年。

此外，方男的駕照早在多年前因酒駕註銷，酒駕加上無照駕駛的罰單，總金額已破10萬元；警方提醒，酒精代謝速度因個人體質而異，駕駛人切勿心存僥倖，認為飲酒不多或是酒精已經消退便駕車上路，以免危害自己與其他用路人安全。

警方以酒精檢知器測試有酒精反應。（警方提供）

方男酒測雖未達公共危險罪門檻，仍違反道交條例開單扣車。（警方提供）

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