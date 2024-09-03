中部4水庫幾全滿 9月底仍滿庫明年初用水無虞

苗栗鯉魚潭水庫今天清晨蓄水率達100%，蓄水量1億1554萬噸，持續出現自由溢流。（鯉魚潭管理中心提供）

2024/09/03 08:14

〔記者陳建志／台中報導〕台灣今年春雨偏少，一度讓各地水情拉警報，所幸4月鋒面和5月底6月初的梅雨，適時在水庫集水區降雨，讓各水庫進帳明顯，加上凱米颱風帶來雨量，水利署中區水資源分署表示，中部湖山、鯉魚潭、德基和日月潭4座主要的水庫，目前蓄水率都超過9成，鯉魚潭、湖山水庫更達滿水位，不但年底前民生、灌溉用水都無虞，若到9月底仍維持滿水位，明年初一期灌溉用水也將無虞。

今年初因春雨偏少，讓全國各地的水情拉警報，3月22日時新竹、苗栗、台中、北彰化，轉為水情提醒的「綠燈」，為實施精準節水措施，並在夜間離峰時段11時至隔日早上5時實施減壓供水，有「類黃燈」的概念，但在時段上減少兩小時。

所幸4月下旬起，鋒面接連在集水區降雨，讓水庫蓄水止跌回升，6月中上旬梅雨鋒面在上游集水區降雨，讓水庫蓄水持續增加，近日也陸續降下午後雷陣雨，讓供應中部用水的4座主要水庫蓄水都趨於穩定。

今天上午7點時，雲林湖山水庫達滿水位，蓄水率100%，蓄水量5064萬噸，自由溢流；苗栗鯉魚潭水庫蓄水率達100%，蓄水量1億1554萬噸；台中德基水庫蓄水達94.7%，蓄水量1億7807萬噸；日月潭水庫蓄水率也達96.3%，蓄水量1億2479萬噸，蓄水都接近滿水位，比7月時還多。

中區水資源分署長莊曜成表示，今年3月時，中部水情燈號一度轉為「綠燈」，所幸後來的鋒面和梅雨，還有凱米颱風帶來降雨，水庫蓄水持續增加，讓水情逐漸趨於穩定，目前中部4座主要水庫蓄水都超過9成，其中湖山水庫和鯉魚潭水庫更是達滿水位，強調目前的水情穩定到今年底民生、灌溉用水都沒問題。

莊曜成表示，希望接下來能持續有午後雷陣雨在集水區降雨，若水庫到9月底時仍能維持滿水位，則明年初枯水期的一級稻作灌溉用水也將無虞。

雲林湖山水庫今天維持滿水位，蓄水率100%，並出現自由溢流。（中區水資源分署提供）

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