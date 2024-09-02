台中田僑被騙千萬不死心！請親友匯款借他 警急喊「毋湯」

王男到銀行準備匯款借張男。（警方提供）

2024/09/02 23:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子陷入假投資陷阱，不到1個月被騙超過千萬，日前又要匯款時雖被及時阻詐，但事隔3天竟有一名阿伯到同銀行要匯款200萬元給他，機警行員發現受款戶正是張男，直覺有異通報，原來阿伯是張男親友，受其請託要借錢投資，員警這下得知原委趕緊向阿伯疾呼「千萬不要借給他」，間接二度阻詐。

據了解，年約50多歲張男家中原本務農，拜重劃之賜土地價值暴漲，搖身成為人人稱羨的「田僑仔」，但他穿著樸素，也沒有暴發戶習性對外相當低調，未料被詐團盯上落入「假投資」陷阱，不到1個月就分10次面交現金給對方，期間除小額10萬、50萬外，還有多次100萬、200萬不等，最高單筆達300萬。

經統計，光這部分金額就高達1千多萬元，另還有到銀行無摺存款、臨櫃匯款或到郵局劃撥，金額也有上百萬，直到近日又要匯款時，被行員發現對方帳戶有異，當下經警方攔阻最終沒有將錢財交出，未料數日後，張男卻又遭相同話術洗腦還向親友借錢，直到被行員發現，才再次阻詐。

第六分局今天說明該起案例指出，張男上周到西屯區某銀行匯款，因說詞反覆引起行員懷疑，員警到場發現，原來他聽信詐團話術，準備將50萬匯給對方指定帳戶當作投資款項，沒想到事隔多日後，又有一名王姓男子至該銀行匯款，並向行員表示要借給親友使用。

行員一看受款戶名竟是張男，火速報案，員警到場確認2人確為親友關係後，也向王男勸阻千萬不要借錢給對方，否則不僅讓張男受騙，自已恐怕也討不回借出去的200萬元，王男聽聞後表示「再也不會借錢給他了」，打消匯款念頭，而經過最近這2次阻詐後，張男終於恍然大悟，與警方配合約出面交車手後，當場逮人。

警方呼籲，「投資詐騙」是現今最常見詐騙手法，詐團結合經濟話題，並以社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE等管道，大量建置詐騙廣告，讓民眾信以為真，故在網路上遇到類似投資資訊，切莫輕信對方話術，應該多方查證，並秉持正常管道進行投資活動，保障自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方與行員聯手勸阻王男匯款。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法