台中市民廣場淨空！市府強制執行 違規攤販繳清30萬不敢再擺

台中人氣景點市民廣場假日是人氣休閒景點。（市府提供）

2024/09/02 20:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民廣場有大片綠地是民眾假日休閒人氣景點，不少攤商違規佔地搶商機，其中有攤商被取締開單屢勸不聽，累積罰款達30萬元拖延不繳，建設局向法務部行政執行署聲請強制執行，違規大戶終於繳清罰款，並承諾不再違規，建設局指出，強力執法下，近來市民廣場已不見攤商違法擺攤，後續將持續稽查。

墾丁國家公園沙灘長期被「插傘占地」，墾管處加強稽查清空，還民眾休閒空間，無獨有偶，台中市被位於西區的市民廣場鄰人氣景點草悟道又有大片綠地，假日向來也是民眾及外地遊客人氣休憩景點，尤其每逢10月市府舉辦台中爵士音樂節，吸引爆滿人潮，但也屢見攤商違法前往擺攤販售氣球、泡泡機等玩具，因攤商逕入草地或週邊人行步道卡位，民眾屢反映不便，加上攤商販售商品多非經濟部標準檢驗局檢驗合格玩具，為確保民眾休閒品質及安全，建設局長期在假日前往稽查開單。

建設局指出，部份攤商心存僥倖，勸導不聽更屢屢違規，依據「台中市公園及行道樹管理自治條例」可開罰1200元到6000元的罰鍰，但有部份攤商屢勸不聽，屢屢違規，針對「累犯」每次稽查已開罰最高罰款6000元，仍不以為意，光今年3到8月已開罰達123萬，其中有6名違規攤商屢罰屢犯，且長期欠繳罰款，有恃無恐公然挑戰公權力，當中的違規大戶被開單累計罰款達30萬元最多，卻拖延不繳，建設局基於維護民眾使用公園權益，鎖定欠款冠軍向行政執行署聲請強制執行。

行政執行署台中分署上月19前往該攤商可能出現的地點執行，違規攤販的配合度不佳，在執行過程中甚至聯繫同夥以機車接應離開，台中分署最後通牒下，才讓該攤商在上月28日一次繳清30萬元的罰款，並表示未來不再到市民廣場違法擺攤。

建設局指出，另有5個違規累犯也被開罰逾10萬元以上，也已被列追繳罰款對象，經雷厲風行執法及催繳下，目前市民廣場近半月以來已未再見違規擺攤，未來將持續稽查，還民眾乾淨休閒空間。

台中人氣景點市民廣場淨空，市府加強取締違規擺攤還民眾休閒空間。（市府提供）

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