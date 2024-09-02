白海豚列極度瀕危 科博館「鯨豚情報」每月呈現鯨豚動態

白海豚列極度瀕危，科博館中台灣海洋保育教育中心開「鯨豚情報」每月呈現鯨豚動態。（科博館提供）

2024/09/02 19:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立自然科學博物館在海洋委員會海洋保育署支持下，今成立全台第3座海洋保育教育機構「中台灣海洋保育教育中心」，科博館指出，中台灣海域常見白海豚被國際自然保護聯盟列「極度瀕危」，未來科博館的研究團隊將以此為基地，關注中部海洋環境、海豚保育工作，每月呈現「鯨豚情報」即時動態，持續推廣永續海洋教育及海洋生物科普知識。

海洋委員會主任委員管碧玲指出，今年7月份「海洋保育法」通過，海委會正努力訂定相關執法以利保護海洋生態系、海洋生物多樣性，「保護海洋就是保護我們自己」。

科博館生物學組博士姚秋如長年投身鯨豚研究，擔任中台灣海洋保育教育中心「海洋長」，姚秋如說，「白海豚」、「露脊鼠海豚」是中部海域常見的海豚，其中，台灣白海豚亞種海豚被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「極度瀕危」亟需各界關注，未來展場中會設「鯨豚情報」牆，每月呈現出海調查白海豚動態最新資料，也會推出重要棲息環境教育、濕地永續海洋教育課程，室內近百坪空間另有海洋教育展場、科學教室，將整合海洋領域研究人員致力推廣「知海、懂海、愛海」的理念，期待觀眾共同維護珍貴的海洋自然資源。

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