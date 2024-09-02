上膛頑抗！槍毒男共享汽車當行動軍火庫 警包夾扣2槍109子彈

警方揪出企圖持槍頑抗的羅男。（警方提供）

2024/09/02 18:57

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣羅姓男子涉槍毒案判刑逃亡，為防止被抓租共享汽車代步，也在車內藏放改槍工具及槍彈，宛如行動改槍軍火庫，台中市警方近期循線查緝時，羅甚至取出已上膛槍枝企圖駁火頑抗，幸被警方包夾破窗制伏，起出2把改造手槍、109顆子彈及大批改槍工具，詢後依法送辦也解送歸案。

台中市第一分局偵查隊長涂志宏今天說明案情指出，該隊日前接獲情資指出，41歲羅姓男子平日擁槍自重，在外亦不避諱提及本身具有改造槍枝技術，經查，羅男也因涉及槍毒案件遭判刑8年確定通緝中，影響社會治安甚鉅，隨即組成專案小組報請檢方指揮偵辦。

專案小組人員經過密集跟蒐，上月底見時機成熟，在彰化縣員林市攔捕羅所駕駛轎車，過程中為避免其駕車衝撞，採2部偵防車前後緊密包夾方式攔停車輛，惟羅男見無法逃脫，遭遇緝捕時竟頻頻伸手至駕駛座下方，欲取出預藏槍枝頑強抵抗，幸警方機警迅速將羅拉出車外逮捕到案。

警方當場在駕駛座下方起獲子彈已上膛改造手槍1枝，另於該車內查扣槍械、改造槍枝工具、毒品等不法證物，全案共計查扣改造手槍2把、子彈109顆、空包彈11顆、彈頭25顆、彈殼31顆、喇叭鉛彈1包、改造槍枝工具1批、槍枝零組件、毒品海洛因1包、安非他命3包及毒品施用器具等。

經查，羅男自知因案遭通緝，日常均租用共享汽車代步以逃避查緝，且隨車攜帶改造手槍及改造槍械工具，全案警詢後依槍砲及毒品等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，另針對通緝部分解送歸案。

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警方查扣兩把改造手槍。（警方提供）

警方同時查扣大批改槍工具及毒品。（警方提供）

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