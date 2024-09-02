中檢辦「愛情機房」詐騙集團 律師涉洩密遭起訴

台中地檢署去年偵辦「愛情機房」詐騙集團，卻發現主嫌事先掌握偵查資訊有所防備，追查發現范姓律師涉嫌洩密，將他提起公訴。（記者陳建志攝）

2024/09/02 18:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署去年偵辦「愛情機房」詐騙集團，該集團以面貌、身材姣好的辣妹行騙，受害男子近百人遍佈全台，但檢警發現主嫌在到案前竟能事前掌握專案小組的偵查資訊有所防備，經深入追查，發現范姓律師利用擔任詐騙集團成員辯護人的機會，將得知偵查程序中應秘密的事項非法洩漏給集團上層共犯，觸犯刑法洩密罪，全案近日偵結將他提起公訴。

台中地檢署謝孟芳檢察官去年9月指揮專案小組破獲位於台中市七期豪宅區的「愛情機房」詐騙集團犯罪組織，該集團在豪宅社區設立詐騙機房作為掩護，精心挑選海溝女神等面貌、身材姣好的辣妹作為「面交車手」，並以該等公關女子的照片作為誘餌，於各類交友軟體鎖定30歲以上有經濟基礎的男性作為搭訕目標，並由公關女子配合提供各類生活照並預錄各種問候語音檔，藉由假戀愛鎖定被害男子詐騙，受害男子遍佈全台將近百人。

不過檢警偵辦期間卻發現，集團主嫌在到案前竟能事前掌握專案小組的偵查資訊和方向，疑有人員涉嫌洩密，進一步擴大追查洩密來源。發現擔任在押集團成員辯護人的范姓律師，將羈押審查程序閱卷所得資料，及律見在押被告所得資訊等偵查中應秘密事項，違法提供給未到案的集團主嫌，讓其他集團成員得以掌握檢警調偵辦內容，並預先因應躲避追緝。

檢察官今年4月10日指揮法務部調查局台中市調查處，持法院核發搜索票搜索范姓律師的事務所，查扣iPhone手機等證物，並通知他到案釐清案情。檢察官訊後認其涉嫌洩漏國防以外秘密犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，以15萬元交保。

台中地檢署檢察官經偵辦，認定范姓律師所為實屬非法濫用閱卷權進而妨礙刑事司法偵查，已對檢警調追溯犯罪組織集團核心造成實質危害，全案近日偵結依洩密罪將他起訴。

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