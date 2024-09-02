台中市停車格收費新制 9月起繳費期限縮短為14天

自9月起台中市停車繳費期限縮短為14日。（記者蘇金鳳攝）

2024/09/02 08:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民要注意了，過去停車繳費期限是30天，但自9月起調整規定停車費應於開單次日起14日內繳納，民眾在收到停車單後，須在14日內繳納，避免多支付工本費用。

交通局長葉昭甫表示，民眾在台中市公有公營的停車格停車，收到停車繳費單，以往是從停車日起30日內須完成繳納，台中市公有停車場收費自治條例修正通過後，新法針對停車單繳費期限規定，從9月起，應於開單次日起縮短為14日內繳納。

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葉昭甫表示，交通局會在開立的停車單上，特別加註9月起繳費新制上路提醒的標語，經由宣導讓市民可以提前做好心理準備，逐漸習慣未來的繳費模式，台中市已進入全面停車智慧化，電子繳費逐漸普及，不必出門也能完成繳納停車費，符合時代趨勢，兼顧民眾便利性。

交通局擴大多元化的繳納停車費方式，除傳統至公部門的機關櫃檯繳費、超商臨櫃繳款，還可以使用行動支付、全國繳費網、信用卡繳費及金融、電信業者約定代扣等多元電子支付方式繳納，繳費管道變多。

交通局表示，市民可以多利用「台中交通網」APP，除提供路邊車格資訊外，也整合查繳停車費及線上購買月票功能，民眾可利用信用卡、活儲帳戶、行動支付等方式查繳停車費，避免漏繳停車單據。

自9月起台中市停車繳費期限縮短為14日，交通局在收費單標註提醒。（市府提供）

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