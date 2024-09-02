為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中男嬰嗆奶亡 「月嫂」認罪賠180萬換緩刑

    台中陳姓月嫂照顧男嬰卻造成他嗆奶亡，上訴二審時坦承犯行且和男嬰父母達成和解，法官改判8月徒刑、緩刑5年。（記者陳建志攝）

    台中陳姓月嫂照顧男嬰卻造成他嗆奶亡，上訴二審時坦承犯行且和男嬰父母達成和解，法官改判8月徒刑、緩刑5年。（記者陳建志攝）

    2024/09/02 07:17

    〔記者陳建志／台中報導〕台中陳姓「月嫂」受託到家裡照顧1名還未滿月的男嬰，明知他有吐奶狀況，卻超過固定量接連加餵兩次30毫升奶水，且男嬰喝過後也曾再吐奶，卻未細心留意反而去睡午覺，醒來才見男嬰癱軟發紫，緊急送醫仍因嗆奶呼吸衰竭死亡，陳女犯後否認有錯，一審依過失致死判刑10月，陳女上訴二審認罪，並和男嬰父母以180萬達成和解，法官撤銷改判8月徒刑，緩刑5年，可上訴。

    判決指出，陳姓女子為領有合格證書月嫂，自2022年5月7日起，受劉男和謝女夫妻委託到家中當月嫂，除照顧剛出生的男嬰，也幫謝女坐月子，5月24日下午1點陳女餵男嬰90毫升奶水後，請謝女回房休息，獨自照顧男嬰，但下午2點30分時，發現男嬰有尋乳反應，又餵了30毫升的奶水，喝下後已出現嘔吐現象。

    不料，3點時，陳女再度認定男嬰有尋乳反應，又加餵奶30毫升，這已超過平常的飲奶量且已出現嘔吐反應，卻疏於注意，沒注意男嬰的身體狀況，也沒有告知男嬰的父母，反而跟著他一起午睡，造成男嬰因溢奶、嗆奶致呼吸窘迫。

    陳女直到當天下午5點7分睡醒，欲幫男嬰換尿布時，發現男嬰身體癱軟、皮膚發紫，立刻呼叫男嬰母親撥打119報案，男嬰雖送醫急救，但到院前已因呼吸衰竭、心跳停止而死亡，到院後雖實施心肺復甦術急救，仍無法回復自發性呼吸心跳，當晚6點10分停止急救，宣告死亡。

    陳女在一審法院審理時，矢口否認有何過失致人於死犯行，強調自己已經盡力照顧到小孩，該做的都有做了。不過法官認定陳女確有過失行為，且其過失行為與男嬰死亡有因果關係，因否認犯行，且未與男嬰父母達成和解，依過失致死判她10月徒刑。

    陳女上訴二審，並在台中高分院審理時坦承犯行，並和男嬰的父母以180萬達成和解，且已如期先給付40萬元，法官認為陳女已有悔意，因原審未審酌此因素，撤銷原判決，改判有期徒刑8月、緩刑5年，可上訴。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播