台中男嬰嗆奶亡 「月嫂」認罪賠180萬換緩刑

台中陳姓月嫂照顧男嬰卻造成他嗆奶亡，上訴二審時坦承犯行且和男嬰父母達成和解，法官改判8月徒刑、緩刑5年。（記者陳建志攝）

2024/09/02 07:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中陳姓「月嫂」受託到家裡照顧1名還未滿月的男嬰，明知他有吐奶狀況，卻超過固定量接連加餵兩次30毫升奶水，且男嬰喝過後也曾再吐奶，卻未細心留意反而去睡午覺，醒來才見男嬰癱軟發紫，緊急送醫仍因嗆奶呼吸衰竭死亡，陳女犯後否認有錯，一審依過失致死判刑10月，陳女上訴二審認罪，並和男嬰父母以180萬達成和解，法官撤銷改判8月徒刑，緩刑5年，可上訴。

判決指出，陳姓女子為領有合格證書月嫂，自2022年5月7日起，受劉男和謝女夫妻委託到家中當月嫂，除照顧剛出生的男嬰，也幫謝女坐月子，5月24日下午1點陳女餵男嬰90毫升奶水後，請謝女回房休息，獨自照顧男嬰，但下午2點30分時，發現男嬰有尋乳反應，又餵了30毫升的奶水，喝下後已出現嘔吐現象。

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不料，3點時，陳女再度認定男嬰有尋乳反應，又加餵奶30毫升，這已超過平常的飲奶量且已出現嘔吐反應，卻疏於注意，沒注意男嬰的身體狀況，也沒有告知男嬰的父母，反而跟著他一起午睡，造成男嬰因溢奶、嗆奶致呼吸窘迫。

陳女直到當天下午5點7分睡醒，欲幫男嬰換尿布時，發現男嬰身體癱軟、皮膚發紫，立刻呼叫男嬰母親撥打119報案，男嬰雖送醫急救，但到院前已因呼吸衰竭、心跳停止而死亡，到院後雖實施心肺復甦術急救，仍無法回復自發性呼吸心跳，當晚6點10分停止急救，宣告死亡。

陳女在一審法院審理時，矢口否認有何過失致人於死犯行，強調自己已經盡力照顧到小孩，該做的都有做了。不過法官認定陳女確有過失行為，且其過失行為與男嬰死亡有因果關係，因否認犯行，且未與男嬰父母達成和解，依過失致死判她10月徒刑。

陳女上訴二審，並在台中高分院審理時坦承犯行，並和男嬰的父母以180萬達成和解，且已如期先給付40萬元，法官認為陳女已有悔意，因原審未審酌此因素，撤銷原判決，改判有期徒刑8月、緩刑5年，可上訴。

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