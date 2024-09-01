暴走族？台中機車集體黑口罩遮牌 深夜呼嘯上路警鎖定追查

台中市南屯區今天凌晨有多輛機車以黑色口罩遮牌上路。（警方提供）

2024/09/01 20:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區今天凌晨有多輛機車出沒街頭車聚，詭異的是，這群機車集體以黑口罩遮掩車牌，因動機不明也引發民眾治安疑慮PO網，轄區警方獲報後展開追查，今天下午已鎖定遮掩車牌的7輛機車，除將據此追查身分、目的外，也將循線通知涉案騎士到案，依道交條例開罰，另若涉其他不法也將嚴辦。

根據民眾在Threads平台發布影片顯示，今天凌晨南屯區有多輛機車以黑色口罩遮牌，除立即引發網友議論，也引發市民對治安關注，轄區第四分局表示，雖未接獲民眾報案，惟對影像進一步分析追查，該群機車停等路口為環中路與向上路口。

經擴大調閱周邊監視器，已掌握鎖定該時段路口有7輛機車，共計12人（含乘客）自南屯區永春南路82巷內以口罩遮掩車牌後駛出，沿永春路往市區方向行駛，並於環中路左轉往北屯區方向前進，除將據此追查駕駛身分、目的外，另該行為將依違反道路交通管理處罰條例第13條規定開罰，最高可處4800元罰鍰。

分局長陳祥麟表示，將持續加強夜間巡邏及攔查，防範違規改裝車輛、或類此違法車聚活動，凡經查獲必依法重罰，呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規（法）情事，避免荷包失血得不償失。

警方已鎖定7輛機車追查身分、目的。（警方提供）

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