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    台中男與外送員停車互嗆 當街衝突上演全武行濺血

    馬男與邱男當街大打出手。（圖由民眾提供）

    馬男與邱男當街大打出手。（圖由民眾提供）

    2024/09/01 16:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區馬姓男子昨晚要路邊停車時，與騎機車停等該處的邱姓外送員發生口角，由於雙方口氣都很衝，先是高分貝互嗆後衍生肢體衝突，當街上演全武行大打出手，警方到場時衝突雖已停止，但兩人均流血掛彩，經送醫均無大礙，不過因兩造互提告，警詢後函送法辦。

    台中市第四分局黎明派出所昨晚10時許獲報，兩名男子在轄內三厝街與三和街口發生肢體衝突，迅速派遣警方到場處理，經查，邱姓外送員（34歲）當時將機車停在路旁，準備路邊停車的馬男（31歲），認為造成停車困難與邱男理論，雙方一言不合大打出手。

    期間馬除推倒邱機車，邱也不甘示弱拿出手電筒、辣椒水、鑰匙等物品攻擊馬男，遭毆打的馬男也徒手予以反擊，雙方互相扭打成一團因此濺血，直到警方到場後衝突停止，馬男右眼角、後胸、左右腳多處擦挫傷，邱男則是手部左小指骨折、頭部、胸部及右腳多處擦挫傷。

    而兩人經送醫治療均無大礙，雙方已互提傷害告訴，全案查扣辣椒水、手電筒及鑰匙等證物，將兩人移送台中地檢署偵辦；分局長陳祥麟表示，民眾遇有偶發衝突事件，宜保持冷靜，減少正面衝突之可能，必要時請撥打110報案專線請求警察協助。

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