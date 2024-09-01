中市辦「藝起Art go go」替特定議員及立委宣傳？ 文化局澄清

文化局廣告的宣傳單上，印著「台中市議員張彥彤、立法委員羅廷瑋，成功爭取」字樣，引發爭議。（圖由江肇國提供）

2024/09/01 15:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市文化局舉辦「2024藝起Art go go」活動，將於9月7日晚上7點在台中市西區均安宮廣場，邀請國光歌劇團演出「碧波情緣」，但傳單上卻印著國民黨「台中市議員張彥彤、立法委員羅廷瑋，成功爭取」，引發民進黨台中市議員江肇國批評市府主辦活動，卻為特定議員及立委宣傳，濫用行政資源；市府強調傳單並非文化局印製的廣告；羅廷瑋坦承是他印製宣傳，疏失未去掉右下角「台中市政府文化局廣告」字樣。

民進黨台中市議員江肇國在「Threads」上貼文指出，「全台灣大概看不到其他地方有這麼離譜的，就在台中！台中市政府主辦活動，傳單右下角標台中市政府文化局廣告，直接做特定議員跟立委的宣傳，直接收割？」

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江肇國並附上一張宣傳單的照片，傳單印著國光歌劇團將於9月7日晚上7點在台中市均安宮廣揚演出「碧波情緣」，右上角並印著「台中市議員張彥彤、立法委員羅廷瑋，成功爭取」，右下角則有「台中市政府文化局廣告」字樣。

台中市政府文化局今天對此回應指出，文化局以文化平權為宗旨，辦理「2024藝起Art go go」計畫，並於氣候宜人的8～11月份在山海屯城各區辦理精彩演出，9月7日晚上7點由國光歌劇團演出「碧波情緣」為其中一場次。經查證，該份傳單並非文化局廣告，活動期間為擴大民眾參與，文化局歡迎各單位協助宣傳，但為避免誤解，文化局將請相關單位修正。

市議員張彥彤表示，他和立委羅廷瑋爭取市府多到舊市區辦理活動，為免民眾未接獲相關訊息而不知情，致參與活動的人不多，羅廷瑋立委都會自行印製宣傳單張，他也會協助發放，這次只是疏失未將文化局的logo拿掉。

立委羅廷瑋說，市府辦理活動很有心，但以往有很多民眾不知情，他才跟市府要圖檔，委託廠商印製約5000份傳單，幫忙加強宣傳，以免活動沒人參加，形成浪費公帑，這次一時疏忽，未拿掉「文化局廣告」字樣，才造成誤解。

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