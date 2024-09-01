被網友嗆抓狂約談判 男子街頭揮柴刀攔路人...結果被放鴿子

劉男在路上揮刀。（警方提供）

2024/09/01 10:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子不滿玩網路線上桌遊遭嗆聲，昨天深夜與對方相約台中公園附近談判，他拿著一把柴刀揮舞，邊攔下路人詢問「是嗆聲網友嗎？」，引起民眾恐慌，警方獲報趕往時他一度棄刀落跑，但隨即被警方追上噴辣椒水制伏，結果網友放鴿子沒來，劉先吃上官司送辦。

台中市第一分局昨天深夜11時32分獲報，有人持刀在中區公園路、市府路口揮舞，引發恐慌，繼中所大批警力趕往時，果見28歲劉男正在揮舞刀械，他見警方到來立即丟棄刀械徒步逃逸，仍被員警追上並噴灑辣椒水將他壓制在地，並在附近搜出一把長約20公分柴刀。

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經查，劉男是在玩網路線上桌遊時，遭到一名網友嗆聲「原住民很爛」，他因此心生不滿與對方相約該路口談判，因彼此素未謀面，劉男遂持柴刀一一攔下路人詢問是否為嗆聲網友，結果嗆聲網友根本沒有來，反到是他先被警方逮捕，詢後全案依恐嚇公眾罪嫌送辦。

第一分局呼籲，絕對不容許任何不法情事在台中發生，警方絕對有能力保護市民財產安全，只要敢犯罪，絕對從嚴、從速偵辦，將不法份子一一逮捕歸案，保護市民安居樂業生活環境。

警方逮捕劉男送辦。（警方提供）

警方查扣柴刀。（警方提供）

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