台中爵士音樂節暖場 東海藝術街夏夜樂聲悠揚、美食飄香

東海藝術街商店街區舉辦「夏日晚風,東海沁涼美食節」,吸引居民席地聆聽北勢國中爵士樂團演奏。(記者黃旭磊攝)

2024/08/31 19:04

〔記者黃旭磊/台中報導〕台中市東海藝術街商店街區管理委員會在柯比意廣場舉辦「夏日晚風,東海沁涼美食節」,吸引上百名居民及爵士老饕席地野餐,聆聽台中爵士音樂節暖場表演,沿途商家擺放市集吸客,民進黨台中市議員曾威說,商圈有慢慢活絡起來。

節慶今天傍晚舉辦,北勢國中爵士樂團演奏「I’ve Got You Under My Skin」等經典樂曲,老少居民及遊客坐臥社區騎樓,聆聽國中生賣力演出,活動以夏夜野餐為主題,商圈推出在地好食及蔬式生活野餐組合,夏夜晚風徐徐、爵士樂聲悠揚,台中市議員曾威、林昊佑及東海藝術街商圈黃子倩與民同樂。

曾威說,「去年萬聖節後,沒看過這麼多人潮」,傍晚時聽爵士樂、吃美食相當享受,而藝術街人潮不如過往,商圈管理會一直在想辦法振興,會再要求市府加強周遭公共設施,歡迎更多遊客來藝術街走走,這邊真的很美。

經濟發展局安排2024台中爵士音樂節暖場表演,經發局指出,商圈首度結合爵士表演,也邀請10家文青店家包括背包貓咖啡館、越式好茶、創意花式棉花糖、可圈可點烤甜甜圈設攤,透過多元主題讓民眾享受國際商圈精彩樣貌。

來自桃園的ILLusion Jazz Band接續表演swing風格樂曲,黃子倩說,感謝經發局邀來文化局舉辦爵士音樂節,在地商家推出野餐食材,讓親子更能在這裡享受夏日時光,期待活動每年接續辦下去。

東海藝術街店家展售異國商品。(記者黃旭磊攝)

台中爵士音樂節首次在東海藝術街暖場表演。(記者黃旭磊攝)

