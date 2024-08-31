台中爵士音樂節暖場 東海藝術街夏夜樂聲悠揚、美食飄香

東海藝術街商店街區舉辦「夏日晚風，東海沁涼美食節」，吸引居民席地聆聽北勢國中爵士樂團演奏。（記者黃旭磊攝）

2024/08/31 19:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市東海藝術街商店街區管理委員會在柯比意廣場舉辦「夏日晚風，東海沁涼美食節」，吸引上百名居民及爵士老饕席地野餐，聆聽台中爵士音樂節暖場表演，沿途商家擺放市集吸客，民進黨台中市議員曾威說，商圈有慢慢活絡起來。

節慶今天傍晚舉辦，北勢國中爵士樂團演奏「I’ve Got You Under My Skin」等經典樂曲，老少居民及遊客坐臥社區騎樓，聆聽國中生賣力演出，活動以夏夜野餐為主題，商圈推出在地好食及蔬式生活野餐組合，夏夜晚風徐徐、爵士樂聲悠揚，台中市議員曾威、林昊佑及東海藝術街商圈黃子倩與民同樂。

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曾威說，「去年萬聖節後，沒看過這麼多人潮」，傍晚時聽爵士樂、吃美食相當享受，而藝術街人潮不如過往，商圈管理會一直在想辦法振興，會再要求市府加強周遭公共設施，歡迎更多遊客來藝術街走走，這邊真的很美。

經濟發展局安排2024台中爵士音樂節暖場表演，經發局指出，商圈首度結合爵士表演，也邀請10家文青店家包括背包貓咖啡館、越式好茶、創意花式棉花糖、可圈可點烤甜甜圈設攤，透過多元主題讓民眾享受國際商圈精彩樣貌。

來自桃園的ILLusion Jazz Band接續表演swing風格樂曲，黃子倩說，感謝經發局邀來文化局舉辦爵士音樂節，在地商家推出野餐食材，讓親子更能在這裡享受夏日時光，期待活動每年接續辦下去。

東海藝術街店家展售異國商品。（記者黃旭磊攝）

台中爵士音樂節首次在東海藝術街暖場表演。（記者黃旭磊攝）

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