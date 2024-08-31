台中罹癌男砸487萬吃「火犀牛角」仍病死 中藥房母子被判刑

何男罹癌花487萬餘元買犀牛角服用仍死亡。圖為北市檢警查扣的走私犀牛角，與本案無關。（資料照）

2024/08/31 16:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何姓男子罹患癌症久病不癒，向經營中藥房的林姓老嫗與兒子（各74與47歲），用1兩50萬元高價，購入印度犀牛角服用，共計花費487萬元卻仍病逝。其女於父親病逝後，認為父親被欺騙，持父親去年4月購買的剩餘犀牛角粉向中市衛生局舉發，鑑定顯示為第一級保育類野生動物「印度犀牛」，函請台中地檢署偵查起訴。台中地方法院協商判決，依共同犯野生動物保育法共6罪，判刑各8月徒刑，緩刑2年，條件是支付公庫各5萬元，接受法治教育課程2場次。

判決書指出，林姓老嫗與兒子（各74與47歲）於中市經營中藥房，老嫗向患病的何男，開價1兩50萬元賣犀牛角，再由兒子將不明方式取得的印度犀牛角，研磨成粉並裝罐，罐子上標註「火」字，意即「火犀牛（角粉）」賣給何男。

請繼續往下閱讀...

不料，何男買了6次，共花費487萬餘元仍病逝，女兒認為父親被欺騙而相信偏方，持父親於去年4月8日購得的一罐犀牛角粉，含罐重85.4公克向中市衛生局舉發，經DNA鑑定結果確認為「印度犀牛」，屬我國公告名錄第一級保育類野生動物犀牛科所有種之一。

中檢偵查時，母子兩人認罪，台中地院依協商程序判決，以共同犯野生動物保育法的非法買賣保育類野生動物產製品罪，判處母子各8月徒刑，緩刑2年，條件是支付公庫各5萬元，接受法治教育課程各2場次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法