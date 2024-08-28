愛上台灣的美國夫婦奉獻台灣近40年 竟是因為2張東部火車票

孟氏夫妻牽手在台服務奉獻近40年，獲頒馬偕計畫永久居留證，王驥代表（左一）頒發表達感謝。（第一服務站提供）

2024/08/28 17:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕來自美國的孟柏地、孟雲夫婦是傳道人，來台近40，長年在宗教領域奉獻服務，教授英文、聖經課程以及分享婚姻經營之道，透過衛福部馬偕計畫，獲得我國的永久居留證，夫婦倆說，來台這麼多年，圓滿了青年時期的志願，更大的成就是撫慰人心，看到善的循環能被發揚。

孟氏夫妻有著高挑身材及深邃五官，年輕時立志為宗教奉獻，成為傳道人，新婚時就飄洋過海來台，而決定長久留在台灣服務的契機，竟是為了火車票，他們說，那時農曆春節受邀到東部演講，沒想到火車票一票難求，而向站務員求助。

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孟氏夫婦說，站務員不知道他們聽得懂中文，因此以中文討論，夫妻倆卻聽到站務員對話「換成我們在陌生國度，必須到另一個城市卻買不到車票，一定很無助，一定要協助他解決！」

孟氏夫婦說，由於站務員的幫助，夫妻倆順利搭上火車、完成演講，夫妻倆感受到台灣人的熱情跟善良，覺得像第二個家，也是想要一直生活下去的地方。

孟氏夫婦通過馬偕計畫，移民署中區事務大隊台中市第一服務站站主任王驥代表頒發馬偕計畫永久居留證，表達台灣對他們的尊重，感謝兩人無私的長期奉獻。

王驥說，馬偕計畫針對年滿65歲以上，長期為我國無私奉獻之外籍人士，提供了搭乘國內大眾運輸工具、使用文教設施優待及長期照顧服務等福利。

孟氏夫妻牽手在台服務近40年，獲頒馬偕計畫永久居留證。（第一服務站提供）

孟柏地（右一）、孟雲（右二）夫婦分享在台服務心得。（第一服務站提供）

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