中市機車傷亡數去年全國第一 市議員陳淑華要求交通局給解方

市議員陳淑華批台中市交通未改善，交通局沒有措施。（記者蘇金鳳攝）

2024/08/28 15:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行市府112年總決算審查二讀會，民進黨市議員陳淑華質疑，審計部指市府應減少不經濟的支出。她指出，以交通而言，去年中市交通事故、機車、行人傷亡數量全台第一，但市府預算年年增列，但卻未在刀口上，就是未拿人民的血汗錢做實事，導致施政目標無法達成，要求交通局配置好預算。

交通局表示，台中市道路交通事故上升原因，包括「用路人不熟悉交安法規」、「人口數持續成長」及「機動車輛數持續增加」等。另統計至112年底，台中市機動車輛數達302萬1832輛，為全台第三多，台中市僅一條捷運系統（綠線）營運，各項經濟活動頻繁，在高交通曝光量下交通事故相對增加幅度較高。

此外，為免無照騎機車上路發生危險，只要年滿18歲，從今年8月1日至11月30日期間，至台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即能享有台中市加碼訓練補助經費1500元，加上交通部補助1300元訓練費，共計可獲2800元補助費用，補助1千人。

市議員陳淑華表示，根據台中市審計處對於市府112年總決算的審核報告，指市府應減少不經濟的支出，卻未指出不經濟的支出是那些，根本就是放水。

陳淑華指出，台中市的總預算從未到2千億元，每年都一直增加，今年到2700億，但執行率低、保留高、還債少，因為不經濟的支出，如做人情施小費，導致施政目標無法達成。

陳淑華指出，根據統計，112年台中市交通事故、行人死傷、自行車死傷、機車死傷人數全台居冠；今年113年1-5月行人死亡24人又是全台第一，自行車及機車死傷人數又是全台之冠，交通局的措施在哪？

交通局表示，依據交通部道安資訊平台統計，台中市今年1月至5月交通事故死亡人數，較去年同期減少26人（-18.1%）；交通事故死傷人數，較去年同期減少590人（-1.5%），正逐漸改善中。

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