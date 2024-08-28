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怒！台中市10歲男童殘忍虐待紅貴賓 動保處將追查開罰

男童殘忍虐狗。（擷取自臉書「虐待動物惡人整理」）

男童殘忍虐狗。（擷取自臉書「虐待動物惡人整理」）

2024/08/28 14:50

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名年約10歲男童殘忍對自家飼養的紅貴賓施虐，遭拍下影片上網，貴賓狗嚇到夾尾低鳴，網友指稱男童家曾養另一隻狗，疑被虐待死亡，被罰錢了事。台中市動保處表示，今天派員稽查，但未見事證中紅貴賓，也未找到男童，後續將函請男童及其法定代理人陳述，並扣留受虐犬隻釐清案情，若有騷擾、虐待或傷害動物情形將依法查處。

有網友目擊男童殘忍虐狗，畫面可見男童牽著繫繩的紅貴賓，突然單手拉繩，用力將狗往上拋，狗在半空中翻飛，嚇到夾尾發抖。男童再以單手緊捏住狗嘴，再將狗吊著提、狗四肢懸空，眼神驚恐。網友拍下影片上傳後，引起上萬名網友撻伐，網友呼籲拍攝者通報動保處，搶救這隻可憐的貴賓狗，還有網友點名市議員周永鴻搶救這隻狗。

多位網友氣到想教訓男童，看他怎麼虐待動物，也有人說這名男童應該有嚴重心理問題，才會殘忍施暴。

台中市動保處表示，如果成年人飼養動物有不當行為，按動物保護法規定，其法定代理人應負相關法律責任，倘故意傷害致動物受傷未達死亡程度，可依動物保護法第30條處1萬5千元以上至7萬5千元以下罰鍰。

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