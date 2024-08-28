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首頁　>　臺中市

台中砂石車翻覆司機受困 救出送醫仍不治

台中烏日中山路一處砂石場，今天上午一輛砂石車滑落翻覆在3層樓高的土堆斜坡，黃姓司機受困車內，救出送醫不治。（記者陳建志翻攝）

台中烏日中山路一處砂石場，今天上午一輛砂石車滑落翻覆在3層樓高的土堆斜坡，黃姓司機受困車內，救出送醫不治。（記者陳建志翻攝）

2024/08/28 13:39

首次上稿：13:33
更新時間：13:39

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區中山路3段一處砂石場，今天上午10點多一名黃姓（約50歲）砂石車司機，疑似倒車要下料時，車子從高約3層樓的土堆斜坡滑落翻覆，整個人受困在變形的車頭內，台中市消防局獲報出動10多人到場搶救，花了約40多分鐘，將他從扭曲的車頭中救出，不過頭部重創現場已經沒有呼吸心跳，經送醫急救仍不治。

台中市消防局今天上午10點19分接獲報案，指稱烏日區中山路三段一處砂石場有砂石車翻覆，司機並受困車內，立即派遣烏日、西屯2個分隊，出動各式消防車輛6輛，消防人員12人，由烏日分隊小隊長黃千峰率隊前往搶救。

消防人員抵達時，發現1輛砂石車翻覆掉進約3層樓高的土堆斜坡，黃姓駕駛夾在扭曲的駕駛座下方無法脫困。初步了解，應該是黃姓司機在倒車下料時，不慎從鬆軟的土堆邊坡滑落，因現場土堆鬆軟，持續有土石滑落，救難人員先固定車體，確定不會再滑動後進行搶救。

經將扭曲的車頭撐開後，將黃男順利救出，現場發現頭部嚴重受創流血，已經沒有呼吸心跳，立刻將他送往烏日林新醫院急救，不過因傷重仍不治。

台中烏日中山路一處砂石場，一輛由黃姓司機駕駛的砂石車翻覆，消防人員將他救出送醫。（記者陳建志翻攝）

台中烏日中山路一處砂石場，一輛由黃姓司機駕駛的砂石車翻覆，消防人員將他救出送醫。（記者陳建志翻攝）

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