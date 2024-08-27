警超商調監視器見「包手刺青」男ATM鬼祟 一問移工車手全招了

越籍馮男在ATM提領贓款，便衣員警早已埋伏在身後。（警方提供）

2024/08/27 21:22

〔記者許國楨／台中報導〕越南籍馮姓男子近日在台中市西屯區一間超商提領贓款時，突然看到因他案在調閱監視器的員警自員工休息室走出，心虛的他以為早被盯上，面對詢問當場全都招，坦認被同鄉吸收當詐團車手，警方同時查出馮是失聯移工，警詢後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市第六分局今天表示，該分局西屯所員警上週五到轄內一間超商調閱他案監視器影像，忽然從監視器畫面中看到ATM前一名雙手大面積刺青，網稱「包手」的外籍男子形跡可疑，不時邊使用手機邊操作ATM，員警根據經驗研判，越發覺得符合車手特癥，隨即走出員工休息室站在男子身後，等到他提領完後立即上前盤查。

此時該名21歲的越南籍馮姓男子以為早被員警盯上，且已埋伏多時，自認犯行已經曝光，心虛的他坦認被同鄉吸收擔任車手領款，此次是第一次犯案，也將剛提領的2.9萬元贓款，主動交付給警方查扣，警方同時查出馮是逃逸移工，已失聯1年2月，警詢後依入出國移民法、詐欺等罪移送台中地檢署偵辦，訊後由移民署收容。

經查，該筆贓款是被害民眾遭假投資手法詐騙所匯入，第六警分局呼籲民眾，現在臉書、LINE及IG等社群媒體發達，常有不肖人士利用社群平台散播假投資資訊，若有陌生人或陌生社團主動聯繫，應立即撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所查證，避免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方當場逮捕馮男，也查出他是失聯移工。（警方提供）

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