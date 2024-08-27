立委競選經費遭控申報不實 蔡壁如：有心人士惡意造謠

蔡壁如參選立委期間，台北市長蔣萬安（左）南下輔選。（記者張軒哲攝）

2024/08/27 08:52

〔記者張軒哲／台中報導〕民眾黨主席柯文哲被爆2024總統競選政治獻金申報不實，連日引起各界議論。民眾黨內部屢傳紛擾，前立委、現任中市府顧問蔡壁如慶幸自己已經離開黨部，沒被捲入風暴。但有媒體報導，蔡壁如去年在台中選立委的政治獻金遭檢舉以逾300筆交通費為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實。蔡壁如說，交通費是依法申報，她只能相信專業「格式沒有問題」。

蔡壁如本屆在台中海線第一選區挑戰蔡其昌，以些微差距落敗。她目前蹲點台中深耕，外界評估再戰蔡其昌機率頗高。此次民眾黨紛擾不斷，不少網友力勸蔡壁如返黨中央整頓黨務。未料，蔡壁如也傳出政治獻金申報不實風波。

外界質疑蔡壁如選舉期間助理交通費每筆幾乎都定額，恐有偽造文書及規避投保勞健保疑慮，其中支付一名助理去年12月2筆5萬元交通費，單月共花10萬元，遭質疑地方選舉不用出國輔選，交通費卻宛如機票錢。

蔡壁如近期受訪有提及，當時各地方候選人選舉向民眾黨中央請款時，都要三番兩次備齊單據才能順利請款，民眾黨時任競總財務長李文宗對黨內事務應該都很清楚。

蔡壁如向媒體指出，在台中參選期間，支領交通費的助理都來海線地區短期打工人士，這些人幾乎都不是住在海線的居民，而是競選期間從外地返往台中市區與海線選區，幫忙發放宣傳單、開宣傳車輔選，是有心人士惡意散布造謠。

本報記者今日八點前就抵達台中市府文心樓蔡壁如的辦公室，但蔡壁如至九點仍未現身，手機也轉語音信箱。

由於市府顧問常在外跑行程，台中市政府人事處長沈德蘭表示，蔡壁如都有依照規定上下班，依規定公務人員下班原本就可參加政黨活動，其發言並沒有涉及市府業務，並未損及市府形象，她也有向蔡壁如說明公務人員應遵守的規則。

蔡壁如八月二十七日上午並未進入台中市府辦公室。（記者張軒哲攝）

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