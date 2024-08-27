台中北屯114戶電費突然跳上萬 竟是台電沒抄電表……

台中市北屯一社區114戶電費異常上萬起跳，台電一查抄表員根本沒去。（資料照）

2024/08/27 06:23

首次上稿 08-26 23:17

更新時間 08-27 06:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市北屯區一處社區多戶收到8月電費通知單後竟發現電費暴漲數倍，有4口之家電費竟異常高達2萬5000元，用戶向台電提出詢問，台電台中區處一查，才發現竟是外包抄表員根本未至現場抄錄電表，已知114戶異常，即刻派員重新抄錄這名抄表員轄管抄錄用戶的正確指數，重新核計應收電費。

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北屯區這處社區，有16戶收到8月電費單後發現電費漲價數倍，以萬元起跳，其中一位住戶拿出電費帳單比較，4月1055元，6月893元，8月直接上跳到1萬多元，該住戶覺得不可思議，便詢問鄰居的電費帳單，發現也都萬元起跳。

對此，台電台中區處坦承，8月12日接獲北屯區和福路之一位民眾反映，該社區約16戶的8月份電費單與往常金額有較大差異，本處當下即主動與用戶聯繫，經了解造成錯誤原因為本處之外包抄表員未至現場抄錄電表所致。

台電表示，除對該抄表員之承攬商依契約扣款外，並要求開除該名抄表員，且即刻派員重新抄錄該抄表員轄管抄錄用戶之正確指數。經本處按歷史用電資料研判分析後，統計該抄表員所負責之抄表轄區有異常之用戶約114戶。

台電指出，考量該計費用電異常期間（4月~7月）涉及台電夏季、非夏季電費，且今年4月電價亦有做調漲；台電台中區處為採對用戶最有利方式，將此114戶重新核算電費期間再往前一期（2月~7月）推算，重新核計應收電費。

經重新推算後，倘有部分用戶對電費金額及計費方式仍有疑慮，台電表示會再進一步向用戶說明重新計費之方式，以消除用戶疑慮，倘有用戶已繳付原開立之電費單據，台電亦將重新核算後之電費差額轉入8月電費計收。

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