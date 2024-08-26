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鬼月驚魂！半夜驚見紅衣女擋道緩緩回頭 「太恐怖」駕駛急閃

穿戲服的長髮紅衣女子，坐在電動代步車上擋道，被叭還緩緩回頭。（擷自Threads平台）

穿戲服的長髮紅衣女子，坐在電動代步車上擋道，被叭還緩緩回頭。（擷自Threads平台）

2024/08/26 21:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市有民眾近日開車行經北屯區一處路口時，突見前方一名穿戲服的長髮紅衣女子，坐在電動代步車上擋道，因正值農曆七月又是大半夜，駕駛原本心裡就毛毛的，忍不住按聲喇叭提醒時，對方竟面無表情的緩緩回過頭來，嚇得他趕緊閃過離開，而影片被PO到社群平台，引發網友熱議。

根據民眾將行車紀錄器PO到Threads平台的影片顯示，當時駕駛開車搭載女性友人，遠遠看到前方路口有一團物體，女生先發出疑問「那個是什麼？紅色的耶？」，接著等車子駛到路口時，只見一名長髮紅衣女子坐在電動代步車上，讓駕駛不禁納閃，「她怎麼不走？為啥不走？」並且按了聲喇叭提醒。

沒想到對方竟緩緩回過頭來，因面無表情加上適逢農曆七月，駕駛此時根本也不想再好奇停留，馬上閃過電動代步車後直喊「太恐怖了，這什麼東西」，加速駛離；網友對此也熱議留言，「看起來超故意的」、「應該是剛下戲的臨演」、「重複看了兩次，確定有影子是人」、「移動式紅衣神主牌」、「東方教主來了」。

轄區第五分局今天表示，針對社群平台（threads）網友上傳疑似醫療代步車駕駛無故停在路中影片，經查為本月23日22時30分許，地點在北屯區軍福十八路與軍榮三街口所發生，而該路段為北屯派出所所轄區，但目前尚未接獲報案或檢舉。

經比對影片中車輛，初步研判為衛生福利部公告之醫療器材，若為醫療器材應遵守一般行人之管制規定，違者依道路交通管理處罰條例第78條處500元罰鍰，呼籲民眾駕駛醫療代步車應遵守交通法規，切勿無故於路中逗留，避免發生危險，該分局將持續加強轄區巡守，防制違規情事發生。

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