唐氏症基金會中秋禮盒發表 中信兄弟球星站台推薦

唐氏症基金會今天舉辦《給我抱抱》中秋禮盒發表會，中信兄弟球星和何欣純立委（右1）都到場站台推薦。（何欣純提供）

2024/08/26 18:59

〔記者陳建志／台中報導〕中秋腳步將近，唐氏症基金會與紀淵字榮譽董事、學學實驗教育機構合力設計《給我抱抱》限量系列禮盒，除包裝採用環保包材，手工餅乾更是用綠電生產，今天舉行中秋禮盒發表會，除中信兄弟球星詹子賢等人站台推薦，藍綠有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣、立委何欣純也都到場支持，呼籲大家踴躍購買。

唐氏症基金會林正俠董事長表示，今年為基金會永續元年，基金會不斷提倡唐寶寶與身心障礙青年學習自立生活，不僅平時關心唐寶寶的身心健康，亦期待能逐步在各服務據點採用綠電，提供唐寶寶與身心障礙青年永續的工作環境，今年中秋《給我抱抱》限量禮盒讀的手工餅乾，就是用綠電生產。

請繼續往下閱讀...

職棒中信兄弟今年第5年到場與唐寶寶相聚，球星詹子賢表示，每年都很期待中秋節的此刻，因與唐寶寶相處時可以放下在賽場上的壓力，他們的熱情與溫暖，就像與家人團聚般舒適，在以惜食地瓜蠟筆合作畫畫時，發現唐寶寶與生俱來對色彩的敏銳度，將「暖心抱抱」禮盒賦予了不同且繽紛的色彩，象徵每個生命的獨特性，呼籲社會大眾與企業購買減碳中秋禮盒，便是擁抱唐寶寶、擁抱環境。

何欣純立委今天出席活動，用行動大力支持，強調該會2018年就在太平區坪林辦理托育機構，她支持社福團體辦理公共托育做永續發展，及持續關心唐寶寶升學轉銜及就業等狀況，而往年皆推薦媒合企業購買唐氏症基金會、瑪麗亞基金會等社福單位的中秋禮盒，今年光是唐氏症基金會可望媒合至200盒，盼促進社福循環永續。

立法院副院長江啟臣表示，跟唐氏症基金會認識蠻長一段時間，過去也曾參訪過庇護工場，今年4月份舉辦活動時，就特別採購環保襪當伴手禮，希望透過實際行動支持唐寶寶，讓他們感受到來自社會各界的溫暖。強調一定會呼朋引伴來力挺，相信要突破千盒不是問題。

唐氏症基金會今天舉辦《給我抱抱》中秋禮盒發表會，中信兄弟球星也到場站台推薦。（記者陳建志攝）

唐氏症基金會今天舉辦《給我抱抱》中秋禮盒發表會，立法院副院長江啟臣（左5）到場推薦，呼籲大家踴躍購買。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法