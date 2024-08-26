果園當掩護 台中小農女販毒「 只接熟客」

警方當場逮捕王女。（圖由警方提供）

2024/08/26 10:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓女子是在地小農，在豐原區租地種植柑橘，但染毒後因入不敷出，且為支應吸毒龐大開銷，以偏僻果園當掩護做為販毒交易處所，案經警方蒐證完備收網，趁王女與藥腳相約交易時循線逮人，查扣海洛因等毒品，全案詢後依法送辦，檢方也在近日偵結，依毒品罪起訴。

台中市刑大偵二隊長程連志今天說明案情指出，該隊先前偵辦毒品案向上溯源，發現51歲王女涉販毒重嫌，立即成立專案小組並報請台中檢察署檢察官指揮偵辦，經查，住豐原區的王女務農為生，在靠近后里區交界處租下1塊約1分多土地種植柑橘，卻因染上毒癮為支付購毒所需，且看到毒品市場利潤豐厚鋌而走險。

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王女以在地小農身分及果園當掩護，暗中偷偷當起藥頭交易毒品，許多毒蟲藉由購買柑橘名義，與王女透過LINE通訊軟體聯繫在果園交易，而且「只接熟客」，因果園位置偏僻，平日不易被人察覺，王女平時也以農夫穿著打扮，企圖規避警方查緝。

警方經長期蒐證完備後，今年5月間趁王女再次於果園內交易毒品時，持搜索票將王女拘捕到案，經搜索後，當場查獲海洛因3包（重10.77公克）、安非他命1包（重0.59公克）行動電話1支等贓證物，警詢後先將王女依毒品罪嫌送辦，再擴大追查毒品來源，而全案檢方也在近日偵結起訴。

市刑大強調，施用毒品嚴重傷害身體健康，且易受毒品控制做出傷天害理的事情，警方對於販毒等毒品犯罪絕對「零容忍」，再次呼籲遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣的毒品。（圖由警方提供）

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