猥褻、性侵國一女 台中補教狼師判刑2年

台中一名補教狼師，2014年間對一名國一女生猥褻、性侵5次，因審理期間坦承犯行，並和被害人成立調解，法院判處有期徒刑2年，緩刑5年。（記者陳建志攝）

2024/08/26 10:24

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名未滿14歲的國一女生甲女，10年前就讀國一時，前後5次遭補習班老師在補習班教室、廁所、公園，接吻、撫摸胸部、臀部、陰部，甚至指侵得逞，這些經歷並影響甲女後續親密關係建立及人格發展，直到前往接受諮商，經諮商中心通報才揭發此事，該名補教師審理時坦承犯行，並與甲女成立調解，法院判處2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

判決指出，該名補教老師趁甲女未滿14歲年幼無知，性意識未臻成熟，前後5次猥褻、性侵得逞，第1次在甲女就讀國一時，在補習班走廊與她接吻，並撫摸胸部、臀部；第2次於2013年11月至12月某日，補教老師走進教室裝水時，與甲女接吻並撫摸胸部猥褻。

2014年2月初農曆過年期間，該名狼師與甲女相約到台南「天鵝湖公園」出遊，卻趁甲女姊姊上廁所時，將甲女拉到一旁接吻、撫摸胸部猥褻；接著同年沒多久，某天晚上9點多，在補習班4樓廁所，解開甲女內衣，吸吮其乳頭，並將手伸進甲女內褲內，撫摸陰部，猥褻1次得逞。

2014年6、7月間，在補習班內某處，該名狼師與甲女接吻，並撫摸、親吻甲女胸部，並伸手撫摸甲女陰部，並以手指性侵甲女得逞。甲女事後身心大受影響，直到前往接受諮商，經諮商中心通報才揭發此事。

台中地院法官審理時認為，該名補教老師與甲女的性交行為僅有1次，且是在未違反她意願的情形下所犯，加上審理時已坦承犯行，且與甲女成立調解，並有遵期履行調解條件，甲女代理人也同意給予他附條件緩刑的宣告，因此減輕其刑，依對於未滿14歲之女子為猥褻罪共4案，以及對於未滿14歲之女子為性交罪1案，合併執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間並交付保護管束，可上訴。

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