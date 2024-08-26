上節目被檢舉兼差 蔡壁如：先搞清規則「會知所進退」

蔡壁如強調自己恪守公務人員守則，若市府要她辭去有給職市政顧問，她會知所進退。（擷取自蔡壁如臉書）

2024/08/26 09:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市市政顧問蔡壁如因經常上談話性節目，最近又開闢網路節目，在節目中嗆黨內「戰狼」出戰2026年選舉，被人稱「戰狼」的民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡回嗆有給職顧問不能插手黨務。蔡壁如回應，上節目都是利用下班及假日，會「知所進退」，目前將先搞清楚相關規定。

蔡壁如對此回應指出，擔任市府有給職顧問，她謹守上班時間不得從事公務以外的事情，談話性節目或網路節目都是利用下班及假日。她在節目中稱的「戰狼」，就看誰有這個稱號，強調凡是有征戰能力的民眾黨成員，2026年都應該出來戰，她只是身為黨員對黨提出一些建議，對於陳智菡的說法，她不想回應。

蔡壁如說，最近有人透過1999向台中市政府檢舉她於3月8日南下雲林為候選人到夜市發放玫瑰，甚至上談話性節目算兼職，但她一向恪守公務人員服務法，只是利用下班或假日時間做這些事，上班時間不是在市府辦公室，就是跟隨市長行程或參加責任區的里鄰長研習、區擴大會議或會勘等。

蔡壁如說，因有人檢舉，她也正想請教市府人事室，是否下班時間參加談話性節目等都要事先報備？針對有人質疑她過度高調，蔡壁如說，她知道自己的一舉一動備受矚目，萬一市府要她辭去有給職市政顧問，她也不會戀棧，會「知所進退」，但目前重要的是將遊戲規則搞清楚。

蔡壁如並強調，她不會回民眾黨黨中央，因為柯文哲身邊的幕僚不希望她回去，柯文哲選總統時，柯文哲對她說，因身邊的人覺得她很凶、一板一眼，所以才派她去參選立委。

有政論性節目指稱若總統選舉時蔡壁如在柯文哲身邊，民眾黨就不會發生政治獻金帳目不清的問題，甚至指是柯文哲故竟將蔡壁如調走，以便上下其手；蔡壁如對此表示，故意調離她，是別人的猜測。她也不敢保證，若她在就不會發生這樣的事情，強調一切都是管理的問題，但至少她在，大家就不敢馬虎。

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