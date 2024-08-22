台中科大南屯校區2027招生 何欣純協調增設停車場

國立台中科技大學南屯校區預計年底驗收校舍工程，圖為施工協調情形。（何欣純提供）

2024/08/22 18:11

〔記者黃旭磊／台中報導〕國立台中科技大學南屯校區籌辦27年，預計今年底驗收整地及校舍工程，由於鄰近台中精機園區，周遭高樓林立難負荷數千名師生進駐，民進黨立委何欣純召開停車協調會，將在嶺東路一帶退縮開放人行道空間，增設機車停車場，校方說，初估2027年暑假進駐教職員招生。

台中科大南屯校區於2021年10月動土，當年由時任副總統的賴清德主持動土儀式，經過近3年整地施工，從校外嶺東路已略見大門、體育館及操場等雛形，何欣純及民進黨台中市議員何文海等人本週召開協調會，決議一期綜合大樓配合都市設計審議，東側嶺東路退縮10公尺、南側文山三街與西側保安九街退縮4公尺，供民眾通行。

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何文海表示，台科大南屯校區籌辦27年已順利動工，預計3年後啟用招生將有兩千多名學生進駐上課，加上教職員有近三千名額，目前，精科園區周遭高樓林立，居民住宅稠密，首當其衝當屬「停車問題」，現有停車空間恐難負荷大量師生。

協調會由何欣純主持，經與內政部營建署、台中市經濟發展局及南屯區文山里代表討論，決議未來開發B區南側為12M文山三街，西側為校區第一期工程戶外滯洪池、東側為第一期工程機車停車場，且一期工程預計預計今年11月完工，B區臨時停車場席次需有200席，車道應為雙車道。

校方表示，綜合大樓、宿舍及體育館佔地超過7公頃，由營建署承包施工進度超過93%，預計今年底竣工驗收，明年進行細部裝修，最快在2027年暑假後進駐教職員招生。

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