過去私幼無訂金標準 中市教育局修辦法明定訂金最高20％

台中市議會法規委員會審查「台中市教保服務機構收費退費辦法」（記者蘇金鳳攝）

2024/08/22 13:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會法規委員會審查「台中市教保服務機構收費退費辦法」，教育局新訂預收學費不得高於當學期收取學費的總額的20%，引發多位市議員質疑，為何是收20%？認為有些幼兒園根本不會預收，如此明訂，是否導致很多幼兒園比照辦理？且有些幼兒園的預收學費是否將其他費用納入，讓預收學費增加。

教育局長蔣偉民表示，由於有些私立教保機構，常會預收學費，標準不一，因此明定化，讓預收學費的標準一致；教育局並表示，預收20%是當時教育機構業者的建議，若孩子無法在開學前就讀者，新辦法規定全部退費，且只能酌收1千元行政作業費。

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市議員林昊佑表示，中央規定預收學費由地方訂定，教育局在新辦法明定不得高於收20%，而20%訂定標準何在？擔心代辦費全部當作學費來收訂定？要求確實稽查。

陳俞融表示，若預收訂金後，若孩子沒有就讀是否可退還？李中表示，根據選民服務的經驗，很多私立幼兒園很搶手，很多家長先拿媽媽手冊或者戶口名簿登記，但不見得預付訂金，以前沒有明定，現在是否會收訂金，政府變相鼓勵提早預訂？

江肇國表示，台北市及新北市訂的預收訂金是10%，為何台中比雙北貴？既然已訂，要確實稽查各幼兒園收取訂金不得超過20%。

教育局表示，以往私立教保機構預收訂金都沒有依據，中央才會訂預收的機制，而過去都會要求幼兒園若有收取訂金，需在收執聯可全數折訂學費，現今因為中央法源有修可收訂金，因此中市預訂20%，是各教保機構的建議；而幼兒園其他收費要公告，因此會稽查。

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