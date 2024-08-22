驚！ 台中連鎖咖啡店爆飲料含蒼蠅和蛆 顧客喝到活體配料怒PO文

連鎖品牌咖啡店被民眾爆料喝到飲料含蒼蠅和蛆寶寶。（翻攝自網路）

2024/08/22 12:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕知名國際連鎖咖啡店竟傳出飲料有蒼蠅！有民眾在網路反映在本月20日在中清路的連鎖咖啡店買飲料喝，喝到最後一口竟吃到蒼蠅，咬破的蒼蠅肚皮還有蛆，並PO出芝麻抹茶拿堤中有蒼蠅的照片，相當噁心、嘔吐，就醫診斷有急性腸胃炎，台中市衛生局表示，將前往稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

該連鎖品牌公關表示，門市皆有定期清消，夥伴製作均符合標準流程，第一時間已與門市進行了解中，並嘗試與顧客取得聯繫。

民眾PO文指在當天買了該店飲料後，深夜11點多時喝到最後一口發現口感怪異，似乎刺刺的，用舌尖去感受似乎還有細細的枝節，照鏡子才發現是一隻如女生小指般大小的「蒼蠅」，被咬破的肚皮，甚至跑出數隻已經死亡的「蛆」，造成他噁心、嘔吐。

該民眾表示，由於對於昆蟲本來就極為懼怕，手脚不自主發抖，2小時後就醫胃部及食道仍感不適，就醫診斷是急性陽胃炎，他說，對於業者如此粗心地對待客人的飲品，非常憤慨，有生之年再也不敢去消費了。

台中醫院急診科主室主任陳莉瑋表示，倘若民眾在外食的時候發現飲食有活體動物，會擔心細菌或是病毒感染，造成腸胃炎狀況，可能有噁心、嘔吐、腹瀉或腹絞痛症狀，如果有脫水，務必緊急就醫，但吃下活體或是蟲卵，不會在體內繁衍，人的胃部強大可以吸收蛋白質、消化掉。

食安處表示，依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止異物混入食品中，對於民眾反映飲料中疑似含有異物，食安處將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，並提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。

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