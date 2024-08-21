台中靜城專案挨批忽略重劃區 環保局：針對3區域科技執法

環保局長陳宏益表示，會加強重劃區噪音車的取締。（記者蘇金鳳攝）

2024/08/21 20:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今靜城專案報告，市議員朱暖英表示，噪音車擾亂社區平靜，不定時在夜間發出刺耳聲，影響民眾安寧，而且新的重劃區，新闢很多道路，噪音車在此出沒，頻頻催油門發出噪音迴聲，吵到鄰近居民不得平靜，要求市府除了一般社區也要加強重劃區。

環保局表示，由於重劃區路幅較寬、車輛較少，且較常有試車車輛製造噪音問題，環保局未來將針對單元5、單元2、13期等重劃區周邊移動式聲音照相科技執法及攔查地點，以維環境安寧。

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市議員朱暖英指出，噪音車擾亂社區平靜，環保局啟動靜城專案後，將防治噪音車的智慧型監錄設備，從2023年20部增加為現在的50部，配置在各行政區內，但噪音告發數多的行政區，出沒噪音車輛的次數也多，但監錄噪音車的設備數量，卻未必比較多，懷疑取締設備布署建立得不夠。

朱暖英並指出，南屯區「聲音科技執法」的噪音車告發數，在各行政區排名前4多，算是防治噪音車指標區域。但西區、南區、北區的告發數，都沒南屯多，而智慧型監錄設備卻一樣多。

而且南屯有很多新的重劃區，雖然房屋都還在蓋，但新闢很多道路，噪音車就在這些地方出沒，頻頻催油門發出噪音迴聲，吵到鄰近居民不得平靜；環保局長陳宏益表示，確實有疏忽重劃區的部分。

朱暖英指出，新北市已設置196處的噪音車科技執法設備。雖然台中市現在又新增30部，智慧監錄設備增加到50部，但是設備數量卻只有新北的四分之一，噪音車流動性高，發出高頻噪音防不勝防，告發數多的地方，更該要多裝置。要求環保局在噪音告發數多的地方，也多建置智慧監錄設施，把安寧還給民。

環保局表示，市府積極推動各項噪音車輛管制措施，透過移動式聲音照相科技執法、智慧型監錄設備、環警監聯合稽查以及通知到局噪音檢驗等多重管制手段交錯運用。

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