台中旱溪西路河堤測速照相開罰逾1.3萬張 警遭疑「偷拍」搶錢

台中旱溪西路河堤移動式測速照相開逾1.3萬張罰單，照相機藏在河堤隱匿處，警方遭疑「偷拍」。（張芬郁提供）

2024/08/21 19:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市警察局在東區旱溪西路1段300號對面河堤設置有移動式測速照相機取締超速違規車輛，近1年半來開出逾1.3萬張罰單，但台中市議員張芬郁今天在議會臨時會中質疑警方在未設警示標誌下違法「偷拍」取締，執法不當，員警缺業績不擇手段把民眾當提款機；台中市警察局澄清，因河堤邊無法停車，警車停在對面，且附近有測速照相告示牌警示，沒有隱匿執法。

警：警車停在對面 附近有告示牌警示

張芬郁今天在議會播放民眾提供的行車影片，影片中只見一部移動式測速照相機藏在旱溪西路一段300號河堤階梯視線遮蔽處，取締車輛超速，卻不見有警員在旁監視或架設取締告示牌，明顯不合規範，讓民眾大表不滿，認為警察只是為了要拼業績「偷拍」搶錢，張芬郁說，警方採隱藏式執法取締超速，徒加深警民的對立，更無法達到道路安全的目的，促警方改善。

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台中市警察局指出，旱溪西路一段300號前鄰國小大門，附近居民陳情該路段常有車輛車速過快，憂影響學童上下學安全，經徵詢東區議員、里（鄰）長等各級民意代表意見後，去年2月2日依法設置測速照相告示牌，並持續在該路段編排取締測速照相勤務。

警察局指出，取締測速照相勤務時，均符合規定，因照像取締地點河堤邊已無空間停巡邏車，員警將巡邏車停放在河堤對面國小大門前，並開啟警示燈警示往來車輛，執法過程明顯，未有隱匿執法情事，該處自去年2月2日設置起至今年7月31日共取締1萬3014件，其中有18件違規人不服取締提出申訴，但均未有撤銷案件。

警察局指出，執行科技執法動態偵測違規進行取締目的並非要處罰民眾，而是讓用路人減速慢行及養成遵守交通規則的良好習慣，降低交通事故發生。

張芬郁質疑旱溪西路河堤移動式測速照相警方「偷拍」搶錢。（張芬郁提供）

旱溪西路河堤移動式測速照相遭疑「偷拍」搶錢，警方澄清警車停在對面。（市府提供）

旱溪西路河堤移動式測速照相遭疑「偷拍」搶錢，警方澄清前有警示牌。（市府提供）

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