台中夜食狂歡 外送平台數據揭開台中人「消夜魂」

foodpanda公關暨共事務總監郭昕宜指出，台中市訂外送習慣，最愛點宵夜，深夜時段訂單量，可比午餐、晚餐時段。（記者蔡淑媛攝）

2024/08/21 21:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕外送平台foodpanda公佈台中市訂外送習慣，不但熱愛在地美食，而且最愛點消夜，深夜時段訂單量，從深夜10點到隔天半夜2點源源不絕，不輸午餐及晚餐時段，大腸臭臭鍋、螺螄粉都是消夜首選，還很愛點「網咖美食」燴飯、蓋飯，可一窺台中夜生活相當精彩、有活力。

foodpanda透過平台數據分析發現，台中去年（2023）深夜時段訂單量，不輸午餐及晚時段，最愛點消夜的區域前3名，分別為西屯、北區及北屯區，西屯區有逢甲商圈與新光三越百貨，消夜訂單王竟是大腸臭臭鍋；北區有一中與天津兩大商圈，擁有多元美食，特色麵食螺螄粉最熱門，北屯區身則偏好小籠湯包。

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foodpanda指出，台中人叫外送偏向在地美食，且喜好分明，山、海、屯、市區都有各自愛好的店家，山線的古早味美食「古都茶藝館」、海線在地美食「沙鹿拉仔麵」、屯區平價小吃「魯夫滷味」，市區排隊人氣麵店「老向的店」，在地商家一直是 foodpanda上的訂單王。

Foodpanda也說，台中全天訂單中網咖美食的燴飯、蓋飯等爽快美食，也成為台中人消夜名單上的新寵兒，與熱門在地店家餐點量並駕齊驅。

Foodpanda補充說，台中幅員廣大、人口不斷創新高，外送需求強勁，今年pandago即時快遞服務於台中再度擴區，新增大甲、清水、沙鹿、潭子等共15 個行政區，服務區域擴大2.6 倍，增加超過88萬的服務人數，在今年的2024 pandago的訂單在5月20日這一天達到高峰，送花、蛋糕、保養品。

foodpanda公關暨共事務總監郭昕宜指出，台中市訂外送習慣，熱愛在地美食。（記者蔡淑媛攝）

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